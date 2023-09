Que no se van…

Nos cuentan que los alfaristas no se van de Movimiento Ciudadano. El gobernador de Jalisco anunció el fin de semana que no se va del partido porque no se puede tirar el proyecto político.

Sin embargo, no se aclaró si acepta las condiciones del dirigente nacional, Dante Delgado, en el sentido de que no apoyará a la alianza Va por México, encabezada por Xóchitl Gálvez. Recuerden que Dante está en contra de apoyar una candidatura impulsada por el PRI y PAN. Quiere un candidato emecista a la Presidencia en 2024.

A nivel local, todo apunta a que el acuerdo entre la dirigencia nacional y los emecistas en Jalisco es a favor de Pablo Lemus para la gubernatura. ¿Será?

***



De seguro recuerdan que Dante Delgado afirmó hace algunas semanas que Movimiento Ciudadano ya logró superar al PRI y al PAN, por lo que es la segunda fuerza política del país. Pues Pedro Kumamoto dio otra declaración similar.

Recientemente afirmó que Futuro es una alternativa para Jalisco y que en sólo tres años de existencia ya es una de las tres principales fuerzas políticas del Estado. ¿En serio?

Ya saben que desató muchos comentarios la reciente reunión que tuvieron el rector Ricardo Villanueva y Kumamoto. Algunos aseguran que “cocinan” una alianza entre Morena, Hagamos y Futuro.

***



Todos hemos sido testigos de cómo Jalisco es uno de los puntos que más interesa a los aspirantes a la Presidencia de la República. Por aquí pasaron todos en busca de simpatizantes y ahora toca el turno a los aspirantes a ser candidatos al Palacio Nacional.

Por lo pronto, este lunes el invitado por los grupos que tradicionalmente defienden a la familia y están ligados con un sector del PAN visita Guadalajara. Es el actor Eduardo Verástegui, que se propone ser candidato presidencial por la vía independiente.

La tarea está difícil, porque debe reunir más de 966 mil firmas de simpatizantes acreditados con su credencial del INE, en 17 Estados del país, por lo menos.

A ver cuántas firmas consigue en Jalisco el aspirante más conservador de todos.