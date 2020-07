Que lo que cambie sea la normalidad de tu manejo

El regreso a la “nueva normalidad” para muchos automovilistas me hizo recordar que quienes crecimos y aprendimos a conducir de forma empírica somos los primeros en decir cosas como “mira ese (ponga aquí su insulto favorito) como maneja” cuando vemos que un conductor hace algo que a nuestro juicio o por ley está mal. Creo que volver a las calles en estos días nos ha enseñado que muchos no están listos para conducir, que dejaron en cuarentena su sentido común y que creen que la licencia de conducir los ampara para cometer sus aberrantes actos.

Cada que me toca manejar me digo: hubiera puesto la GoPro para filmar mi trayecto y luego mostrar al mundo cómo manejamos realmente y que ese que se ve en el video tenga un poco de vergüenza. Pero no me toca ser juez y parte. Y es que seguro ustedes saben la cantidad de faltas que se ven en estos días por las calles, principalmente de motociclistas con mochila de reparto quienes creo que ya superaron a los acróbatas en dos ruedas de las pizzerías en un infinito número de veces que se pasan el alto o van por las banquetas o en sentido contrario. Traer motor es regirse por la ley de la selva.

Pero no son malos todos los motociclistas, hay muchos que también hacen lo correcto, así como automovilistas, ciclistas y peatones. Sin embargo, el código postal siempre saltará a la vista cuando a tu vecino de carril veas actuar. Es casi instintivo saber lo que el otro hará… y lo hace: meterse en la fila como vil gandalla, no marcar con sus direccionales hacia donde girará y con suerte sacará la mano para que lo dejes pasar o mentártela si no le das el espacio. No sé cuál de todos es el peor.

Definitivamente este virus de pésimos conductores se puede erradicar al enseñar a los nuevos automovilistas que manejar un auto debe hacerse siempre pensando en que pueden afectar al otro, que manejamos máquinas que pueden fallar e incluso provocar la muerte, que despertemos esa conciencia de medir las consecuencias que podemos provocar en nuestro entorno con una mala acción al volante. Sobre todo que piensen en sus hijos a quienes ponen la muestra en todos los aspectos y seguramente ellos replicarán algún día lo bueno y lo malo que les enseñemos.

Por otra parte, sentirte menos hábil al volante no te hace mal conductor, la destreza se va aprendiendo porque si no todos seríamos pilotos de Fórmula 1, incluso ellos también cometen errores. Por esto, hay que trabajar más en nuestra reacción durante nuestro traslado, medir distancias, conservar la velocidad, no presionar ni sentirte presionado por otros automovilistas y también hay que trabajar en la conducción a la defensiva.

El significado de manejo a la defensiva tiene muchas variantes, pero hay una que es clave y es la de observar a nuestro alrededor y anticiparnos a lo que va a pasar. Desafortunadamente los ojos de muchos van al celular cuando manejan. Si aprendieran hoy a disfrutar del manejo y dejar un momento el celular, menos accidentes habría, además, no tendríamos ya en el mediano plazo sistemas de manejo autónomo que nos lleven y nos traigan, y sobre todo evitaríamos que algún día la legislación nos quite el hermoso placer que es manejar.

mario.castillo@informador.com.mx / @MarioCastilloMX