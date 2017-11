¿Qué les picó?

• Esta semana

¿Qué sucede en el mundo que de pronto todos queremos un cambio radical?

Inglaterra vota a favor de abandonar la Unión Europea, Estados Unidos elige a un presidente antisistema, Cataluña se deja movilizar por un afán independentista y una larga lista de países votan por partidos que hace unos años no figuraban en las preferencias electorales, ya sean de extrema derecha o de izquierda, pero que se han caracterizado por tener un discurso populista y por llegar a su público elector causando empatía por sus sentimientos y despertándoles emociones de lo que quisieran ser, aunque no les digan cómo podrán lograrlo.

Hay quienes empiezan a hablar de una teoría de la conspiración soviética en la que Rusia y sus intereses han logrado intervenir los sistemas de promoción electoral, así como hackeando las elecciones, con el fin de ampliar las zonas del mundo con problemas de estabilidad para lograr en ellas llenar los vacíos que vaya dejando el poder tradicional. Suena muy complejo y asume que Rusia dispone de recursos ilimitados para un proyecto imperialista; poco probable.

Para otros, lo que viene sucediendo es que con los avances en las formas como hoy en día nos comunicamos, nos podemos enterar en tiempo real de todo lo que sucede no sólo a nuestro lado, sino en cualquier lugar del mundo siempre y cuando se esté conectado a internet.

El resultado de esto es lo que David Konzevik llama la “Revolución de las Expectativas”, un fenómeno que nos hace querer lograr de manera inmediata lo que a otras sociedades les ha tomado siglos construir. Como no es posible lograrlo, de eso se deriva un profundo sentimiento de frustración que es tierra fértil para el discurso populista.

Nos hacen falta algunos años para demostrar que quienes ganan elecciones con este discurso aumentan la frustración al no cumplir lo que ofrecen y lo que es peor, con esas formas de gobernar lo único que acaban haciendo es retrasar los avances que sus países habían alcanzado con empeño de muchas generaciones y coartando libertades para que el pueblo deje de reclamar. El caso de Venezuela es tal vez el más cercano.

Vale la pena abrir el diálogo para que en México nos preguntemos abiertamente a qué le queremos apostar, a un modelo desgastado y perfectible, o a uno populista que ofrezca el paraíso y sólo acabe por entregar deterioro e inestabilidad.

El voto está en nuestras manos.

ATALAYA

Alepo, vergüenza para la humanidad

Dresden, Grozny, Guernica, Hiroshima y ahora Alepo, son ciudades que hacen historia por haber sido destruidas, junto con otras más. Alepo era la ciudad más poblada de Siria pero su herencia islámica de más de mil años fue hecha añicos por el dictador Bachar Al Assad en complicidad con los rusos, en sus salvajes bombardeos efectuados en la ya interminable guerra civil de Siria que lamentablemente se ha contaminado de la lucha entre diversas facciones terroristas islámicas y la intervención tanto de Rusia como de Estados Unidos, que dañaron seriamente a hospitales, escuelas, iglesias y la población civil, en casos con armas químicas, violando todos los tratados que garantizan a la población civil la inmunidad contra las guerras. El mundo ha cambiado a un estado salvaje, quizá peor que en la época de las cavernas.

Los riesgos y la complejidad del Cercano Oriente han impedido al mundo occidental intervenir con fuerza, pero no así a Irán y Rusia que otorgaron inmunidad y armas masivas este Hitler árabe, que ha obtenido una victoria pírrica y permitido a Rusia llegar a ser una influencia nefasta en ese entorno tan volátil. Ante la brutalidad de Assad, el mundo democrático y las Naciones Unidas se han limitado a citar frases grandielocuentes, pero negándose a intervenir directamente han demostrado que sus valores son solo palabras ignoradas con toda impunidad. Obama lidera el desfile de la ignominia en Siria al negarse a frenar a Assad desde el principio, creyendo que Rusia se mezclaría en un conflicto como Afganistán en la era de Breznev, pero tanto Rusia como Irán llenaron el vacío dejado por el mundo occidental. Los cambios de liderazgo en USA vaticinan un abandono de los Valores y Principios fundamentales de la humanidad, optando por pactos y acuerdos económicos o ventajosos en lo material, que convertirán al planeta en algo inestable e impredecible, por lo que debemos esperar más terrorismo y destrucción de la que ya estamos presenciando.

Por Sergio López Rivera

REGIONES

La democracia mexicana hacia el 2018: ¿bienestar, integración, seguridad?

El horizonte electoral de 2018 es un tema que empieza a ocupar la escena política. Aunque suscita interés, es diferente del entusiasmo que provocaba antes. Ahora hay un cambio en el ánimo público, no solamente por el discurso antipolítico que campea por el mundo, sino porque la confianza en el proceso democrático de nuestro país, que se adquirió poco a poco con paciencia y colaboración, se erosionó.

En las condiciones de fragmentación de los comicios, con fórmulas que quizá pudieran conjugar una mayor representatividad para mejorar la gobernabilidad del país, los retos para las siguientes administraciones son enormes. Entre otros desafíos están: fomentar el crecimiento económico, construir condiciones de armonía y paz interior; atender adecuadamente las relaciones con Estados Unidos.

Estas opiniones sustentadas por José Woldenberg (revista El punto sobre la i, año 6, número 32, septiembre-octubre de 2017), no obstan para afirmar que las elecciones seguirán siendo una fórmula que volverá a demostrar su pertinencia estratégica en el 2018. Sobre todo, si se desea ofrecer un cauce para la convivencia-competencia de la diversidad política; y si se estima conveniente atender las señales de alerta que advierten sobre la degradación, incluso desaparición, de lo mucho que se había construido para la democracia mexicana.

Por Margarita Camarena Luhrs

FILOSOFÍA COTIDIANA

In Memoriam

Hagamos memoria, quienes lo vivimos, o narrémoslo con nostalgia, para los que van llegando después de lo acontecido. (ATRS) “Antes de la Tecnología y las Redes sociales”; cada 12 de noviembre, celebrábamos al cartero: aquel profesional de singular vocación, dedicado con esmero, a repartir las cartas y otros envíos postales. Quien en ocasiones, quizá nos trajo malas noticias; pero al cual, aguardábamos ansiosos –la mayor parte de las veces– con el entusiasmo propio, del padre preocupado o el iluso enamorado; por la demora de novedades, de nuestros seres amados: lejanos en la distancia, pero siempre próximos en el alma.

Las relaciones epistolares, son parte de nuestra historia. Nos lo recordaba con singular entusiasmo, una acuciosa alumna de mi Taller de expresión, al narrarnos el contenido de la obra de Vasconcelos, La amistad en el dolor; colección de cartas entre dos grandes educadores de nuestro México: el autor y don Alfonso Reyes. Testimonio histórico, del México de la primera mitad del siglo XX; que aún se conserva, en la bien llamada “Capilla Alfonsina”.

¡Ah, las cartas aquellas! Que viajaban de un pueblo a otro, apiladas en grandes sacos de lona; o en las mochilas de cuero –en su trayecto final– al hombro del servicial cartero… ¡Cuantos amores forjaron o inclusive desengaños! Tantas misivas que fueron, volvieran o no, entre ilusos enamorados; pues plasmaron y dejaron huella de sentimientos sinceros… mientras que otras –aunque fuesen de ingeniero– quedaron mal cimentadas, y con el tiempo, cayeron.

Noble afán el de escribir, y por tener buena letra. Dicen que hasta los médicos (famosos por su ilegible grafía en el recetario) hacían su mejor esfuerzo al escribir, cuando de amor se trataba. Y si no, estaban “los evangelistas” con su máquinas arcaicas para, en plazas de pueblos y ciudades, resolver el dilema de quien no sabía escribir o prefería de su auxilio, para expresarse mejor; como en la plaza Santo Domingo, del México capital.

Hubo cartas famosas, como parte del acendrado humor regional. Tal es el caso de la genial “Carta de Tepa”, cuya reputada autoría, se atribuye al Seminario Mayor de Guadalajara, y no como consigna su texto, a la bella ciudad alteña de Tepatitlán. Si quieren reír en serio; búsquenla con su lenguaje original, que no tiene porqué ser soez, pero sí plagado de la más refinada anfibología.

Cartas, en fin, de un lado al otro del mundo… cuando realmente viajaban; se elaboraban y remitían con esmero, y se aguardaban con ansia. No dejemos de escribir; de narrar a cabalidad, con paciencia y entusiasmo. Mantengamos la rica prosa personal, con el corazón y en el alma. No importa que ahora viaje en segundos, pero cuidemos que no caiga, en el lacónico lenguaje comercial o utilitario.

Su afectísimo y atento, y muy seguro servidor… de memoria epistolar.

Por Uriel Eduardo Santana Soltero

MERCADOTECNIA

Solidaridad y tradición

Tradición y solidaridad son dos conceptos estrechamente vinculados por la población mexicana. Su fuerza está demostrada a lo largo de la historia y en hechos recientes de diferente expresión. De una parte se ha visto en voluntariosa expresión de ayuda a quienes fueron flagelados por la naturaleza y por otra el inolvidable respeto a los difuntos.

Estas fuerzas son vigorosas y, bien aprovechadas podrán dar fortaleza en la conducción de buena administración, durante lo restante en el presente año y el próximo, cuando las elecciones designen a los líderes idóneos en el terreno político requeridos en la conducción hacia la prosperidad.

Dios nos guarde de la discordia.

Por Carlos Cortés Vázquez