Sergio Pérez tuvo otra experiencia para el olvido en el principado de Mónaco, al no encontrar una puesta a punto que le permitiera rodar con confianza a bordo del RB20. La rigidez en la suspensión de su auto nunca cedió, obligándolo a prodigarse para recatar algo durante el fin de semana.

El inicio del caos lo sufrió durante la calificación al no poder bajar del minuto doce segundos, necesario para acceder a la Q2. La actuación del tapatío dejó mucho que desear, la suma de sus tres mejores sectores en vueltas distintas no hubieran sido suficiente para avanzar, quedando relegado a la posición 18.

Su compañero, con problemas similares de adherencia y buscando imponer un récord de 9 poles consecutivas después de igualar a Senna en la carrera anterior, tocó el muro en ST. Devote durante su último intento durante la Q3.

El tricampeón arriesgó y no logró el cometido, pero vaya que lo intentó, no así Pérez, que argumentó tráfico y falta de tiempo suficiente antes de su último recorrido, mismo que tuvo que llevar a cabo por no tomar los riesgos suficientes para rodar cuatro décimas más rápido desde el inicio de la Q1.

Pérez declaró que el fin de semana estaba perdido a pesar de ascender al escaño 16 por la sanción que relegó a los Haas de Hulkenberg y Magnussen a las posiciones 17 y 18 respectivamente.

Horner, frustrado por los malos resultados de sus pilotos declaró que, “algo se debía hacer con el trazado monegasco”, demasiado angosto en su apreciación, para los autos actuales. Su opinión cobraría relevancia al día siguiente, con el caos que se desató en la primera vuelta de carrera.

Pérez tuvo que ceder una posición en la arrancada ante uno de los Sauber para evitar contacto en la entrada a St. Devote, perdiendo tracción en la salida para iniciar el ascenso a Massenet.

Los Haas de Hulkenberg y Magnussen se aproximaron por ambos costados al Red Bull. Magnussen, con menor espacio entre el tren trasero del Red Bull y el riel de contención, no cesó de acelerar, tocando el neumático trasero derecho del RB20 con el delantero izquierdo del VF-24, desencadenando un choque a alta velocidad en Beau Rivage, que dejó fuera de la competencia a los tres autos.

La comisión de carrera sorprendió al negarse a investigar el percance, considerándolo como un incidente de carrera. ¿Cuál hubiera sido el criterio de haber sido Hamilton el afectado?

Los daños en el auto número 11 resultaron costosos, al igual que el descenso del tercero al quinto puesto de Checo, en el campeonato de pilotos.

El sexto puesto en el que terminó Verstappen fue el mismo en el que arrancó, demostrando que es muy difícil adelantar en Mónaco, de hecho, los primeros diez lugares de la competencia fueron los mismos que los de la calificación.

Hubiera resultado casi imposible que Pérez sumara puntos desde la posición 16, era imperativo meterse a la Q3, pero para lograrlo era necesario arriesgar como lo hicieron cada uno de los pilotos que calificaron delante de él.