El amanecer de hoy fue diferente. Hubo como un vacío en el ambiente; algo raro. Se percibió tranquilidad, calma y silencio. En el aire flotaba la sensación de calma y pachorra. Algo le faltó a esta mañana o algo le sobraba y la perturbaba. Qué extraña sensación, pero al final de cuentas, ¡qué bonito amanecer!

¿Será acaso que algo desapareció de lo cotidiano provocando esta percepción? Lo único diferente esta mañana fue que no se escucharon mensajes de divisionismo, señalamientos y acusaciones en contra de los conservadores, no hubo acusaciones en contra de otros poderes de la Unión, no hubo cargo en contra de los supuestos “traidores”, no hubo señalamientos en contra de medios o algunos periodistas, no se escucharon comentarios sarcásticos, no hubo mentiras, no se dieron a conocer “otros datos”, no se ofrecieron promesas que no se cumplen, no hubo proselitismo a favor de la candidata del oficialismo ni acusaciones en contra de la oposición, no hubo los prolongados minutos de verborrea desde el salón Tesorería de Palacio Nacional y las páginas digitales de los medios de comunicación le dedicaron sus encabezados a otros temas de interés nacional y no fueron eco de la palabrería de las mañaneras. ¡Eso fue! López Obrador fue silenciado por la veda electoral, suspendió por unos días las mañaneras, dándonos una pausa de su sonsonete hiriente, monótono, pausado y lleno de bla, bla, bla, y eso cambió el ambiente en el amanecer de este día. Fue el inicio de un día normal, como debería de ser todas las mañanas.

Lo que viviremos desde hoy y hasta el lunes por la mañana será un lapso de “silencio oficial”, para permitirnos con mente despejada asistir a una jornada electoral que es crucial para el futuro político de México. Y el lunes, seguramente regresará la retahíla de comentarios por parte del inquilino de Palacio, pero con una diferencia muy marcada; lo que diga López Obrador a partir de la próxima semana pasará a segundo término en cuanto a su repercusión, porque desde el momento en que el Instituto Nacional Electoral (INE) empiece a emitir los resultados del Programa de Resultados Preliminares (PREP) -el domingo por la noche- y se conozcan las tendencias de quién será la ganadora de la elección, será entonces cuando la próxima Presidenta tomará la batuta de la conversación y marque el ritmo de los temas. A partir del lunes y hasta el hasta el 30 de septiembre -cuando deje la Presidencia y cualquiera que sea la ganadora-, López Obrador “operará” desde Palacio Nacional, pero en el conocimiento de que su figura será solo institucional y emblemática, pero ya sin peso y contundencia en sus decisiones u opiniones, solo el que le permita Claudia Sheinbaum, si es que ella resulta ganadora de la elección.

¿Usted, qué opina?