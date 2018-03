Pura carrilla

Como en la escuela cuando éramos jóvenes y como siempre antes del inicio de una campaña competitiva, cada uno de los pilotos y escuderías presumen sus herramientas en un intento de intimidar a la competencia. 2018 no es la excepción, después de las pruebas de pretemporada en España hemos sido presas, como aficionados, de muchas diferentes teorías y especulaciones.

Ahora los encabezados los domina Lewis Hamilton argumentando que Red Bull podría tener ventaja gracias a una actualización en su paquete aerodinámico. Es natural el intercambio de opiniones o predicciones, pero con una Fórmula Uno evidentemente diferente a lo que estábamos acostumbrados, no sólo me sorprende, si no de alguna manera me parece sospechoso la apertura en opiniones dentro de la parrilla.

Aplaudo que la categoría adopte las nuevas tecnologías, pero reprocho de manera personal el avalar o consentir a los rivales.

No me gustaría que la máxima categoría en el deporte motor siguiera el principio de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL). En el pasado las líneas ofensivas en ese deporte eran una presa de los defensivos y la única forma de ganar respeto era demostrando tu capacidad física.

El automovilismo tiene que retener ese carácter violento y agresivo, al final son personas buscando explotar al máximo las herramientas y conceder ese factor a ventajas o circunstancias me parece un error deportivo.

No peco de inocente, conozco la realidad de un serial dominado por dinero, sin embargo para mí un piloto cuatro veces campeón del mundo como Lewis Hamilton declarando que Red Bull podría ser más rápido en Melbourne me parece demasiado educado y un principio de pretexto.

Recuerdo una Fórmula Uno donde pilotos tenían que acudir a los puños para solucionar sus diferencias, un serial tan competitivo que la batalla por el sexto lugar y puntos era tan importante como el saludo del príncipe en Montecarlo.

