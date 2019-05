Puello no definirá elección en CPBC

Contrario a lo que se llegó a manejar, en cuanto a que en la próxima Asamblea del 14 de mayo de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), el actual Comisionado, Juan Francisco Puello Herrera, -quien busca la reelección- podría definir la elección del nuevo dirigente de la CBPC, se hace necesario precisar que de prevalecer un posible empate en la votaciones, como es la situación que priva en este momento, en que Puerto Rico y Venezuela simpatizan con la permanencia del dominicano, en tanto México y República Dominicana se han pronunciado por la renovación de la dirigencia, Puello Herrera no tendría un voto de calidad, toda vez que el reglamento para la elección correspondiente tiene sus aristas y establece que si no se alcanza una mayoría de votos, el cargo quedaría acéfalo en tanto se convoca a una nueva elección.

Es decir que si se tratase de cualquier votación normal, el Comisionado que es quien preside la Asamblea, tendría la posibilidad de destrabar un empate como el que ahora pareciese va a presentarse, pero el voto de calidad del Comisionado no puede ser ejercido para desempatar en razón de una elección y menos aun tratándose de la reelección del propio Comisionado. No podría ser juez y parte.

De tal suerte que en ese supuesto, el del empate, el reglamento precisa que no habría elección; el Comisionado deja de serlo y quedaría vacante o acéfalo el cargo y procedería entonces tomarse de inmediato una decisión en cuanto a quién estaría al frente de la organización en forma provisional, considerando que esto, siendo una situación de inminente necesidad, podría llegarse a un acuerdo inmediatamente o no dejar mucho tiempo entre la decisión de no haberse votado a favor de la reelección de Puello y la determinación de elegir a un personaje distinto.

Para ello, se había hablado que México estaría impulsando una posible candidatura de algún ejecutivo mexicano, incluso al sonorense Omar Canizales Soto, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), pero las cosas han venido tornándose distintas toda vez que ha quedado claro que México y su organización de equipos beisboleros de invierno no buscan una hegemonía por un control absoluto de la CBPC, sino propiciar el cambio y por ello no habría un empecinamiento a que fuera electo un dirigente proveniente de las organizaciones mexicanas, es decir, no sería una exigencia por parte de los mexicanos que tienen la forma de encaminar el sentido del voto en la Asamblea, sino que podría buscarse una candidatura distinta.

Mientras tanto, se acerca la fecha en la que habrá de definirse el futuro de la CBPC; está proyectada para el 14 de mayo y cada día se torna más complejo el panorama en torno a Puello Herrera, quien lleva ya 28 años en su encomienda y busca sumar cuatro más para lograr un larguísimo periodo de 32 anualidades al frente de la organización.

No es posible dejar de advertir que el dominicano ha estado buscando con denuedo los respaldos de las organizaciones beisboleras de la propia República Dominicana para sumarlo al respaldo que tiene de la Liga venezolana y de la organización beisbolera puertorriqueña. Ha contactado a personajes clave en la vida económica y sociopolítica de su país, pero hasta estos momentos no ha logrado ese apoyo.

Hay que recordar que la sexagésima segunda edición de la Serie del Caribe se efectuará la primera semana de febrero de 2020 en San Juan, Puerto Rico y puede resultar un elemento importante a efecto de prohijar que la tendencia para la elección sea hacia algún personaje puertorriqueño, a lo que Mexico y Dominicana estarían dispuestos a respaldar para destrabar el empate y evitar la permanencia a 32 años de Puello.

