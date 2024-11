Proyectos federales

Si en Jalisco esta semana empiezan las negociaciones para el Presupuesto 2025 en el Congreso del Estado, a nivel federal también se están armando los espacios de discusión.

La diputada federal Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto en la Cámara Baja, viene a Guadalajara a presumir el proyecto presupuestal del Gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. En la Cámara de Comercio, la legisladora morenista abordará frente a los medios de comunicación temas como el paquete presupuestal y la reforma al Poder Judicial.

Hasta podría dar el anuncio sobre la inversión que falta a la red de carreteras federales en Jalisco. ¿Qué tal?

***

En otros asuntos políticos, después de la iniciativa que tuvo la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro Ramírez, para ir junto con sus colaboradores a poner un altar de muertos a las afueras de las oficinas de Morena, en alusión a que con la reforma judicial y de supremacía constitucional ya “murió” la democracia en México, comentó que nadie en el Comité Estatal tuvo el arrojo de salir a dar la cara. ¿Por qué? La respuesta es simple: el partido está prácticamente sin cabeza y la presidenta de Morena en el Estado, Katia Castillo, ni siquiera está presente en la sede.

Y no va porque es diputada federal, sino que también se ausenta para no enfrentar los reclamos del reparto de recursos que en la campaña 2024 jamás le llegaron a los candidatos y, según se denuncia, los hizo perdedizos para incrementar su fortuna personal. ¿Será?

***

Y en el Congreso de Jalisco, al diputado coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, ya se le están apareciendo los adversarios, pero no de Movimiento Ciudadano, sino de Morena y aliados.

Al legislador le están reclamando que no permita, por ningún motivo, que diputados y diputadas de Hagamos, del Partido Verde, del PT y Futuro, negocien con Movimiento Ciudadano las asignaciones presupuestales ni el reparto de comisiones legislativas. “Prohibido zigzaguear”, le mandan decir al coordinador, quien ya no está viendo lo duro, sino lo tupido, y aunque se esperaba la grilla interna, no contaba con que fueran tan peleoneros dentro de su propio bloque de aliados.