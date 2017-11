Una de las realidades inocultables en México y el mundo entero, es el progresivo empoderamiento de la mujer en prácticamente todos los terrenos, particularmente en el rubro de la política, o al menos en la “aparición” en los procesos electorales. La prueba de fuego en nuestro país la podremos constatar en unos cuantos meses, en que todos los partidos políticos e incluso quienes decidan participar de manera Independiente, habrán de dejar debidamente inscritas a sus candidatas, para tener su desenlace final el primer domingo de julio del 2018.

El término de empoderamiento fue acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing (Pekin) en 1995 para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. De entonces a la fecha, el crecimiento ha sido sustancial, empero, anticipar resultados de la contienda del 2018 es cosa de videntes, no obstante, de que van a estar en las boletas no hay duda, pues la iniciativa presentada por Enrique Peña Nieto para que 50% de las candidaturas a diputado, presidente municipal, regidor y síndico, fue aprobada por todos los partidos políticos, lo que sin duda alguna dará inicio a una nueva era en nuestro país.

La política es una vocación que embarga a hombres y mujeres, por tanto, la participación femenina debe de ser bienvenida, siempre y cuando su participación surja de esa necesidad de abonar al crecimiento y desarrollo de la nación, no obstante, “a vuelo de pájaro” se pueden observar varios cuestionamientos dignos de análisis:

¿Quién será el responsable de criar a los hijos de las nuevas generaciones?

¿Aportarán los mismos resultados quienes participen por vocación, que por decreto?

La capacidad, inteligencia y audacia de las mujeres no está a prueba, pues el mundo ha sobrevivido durante siglos bajo su dominio, aunque seamos los varones los que aparecemos como cabeza de familia, de sector y en los principales puestos de Gobierno.

No obstante, el riesgo que percibo tiene que ver con la discusión suscitada con lo que denominan la equidad de género, pues con independencia a las definiciones que las diferentes instancias nacionales e internacionales han construido, me parece que las mujeres no solamente se conformarán con la equidad, sino que van más allá, al grado de que en cuestión de una década —si no es que antes— daremos cuenta del inicio de movimientos por parte de los varones en busca de lo mismo que hoy exigen los movimientos nacionales de mujeres.

APUNTE

La información histórica más antigua establece claramente que las primeras sociedades eran matriarcales, y creo que muchos consideramos que prácticamente nunca lo han dejado de ser, sobre todo en la época contemporánea.

El reto para los partidos políticos tiene que ver con la capacidad de las candidatas propuestas.