Principios vs. lógica

Existen distintos principios que marcan el correcto funcionamiento de nuestro ordenamiento. Por principio, podemos entender un conjunto de valores y creencias que regulan la ordenanza de una sociedad. Los principios fungen como base para solucionar problemas en la vida práctica y por ende, son fundamentales para cualquier sociedad. Los mismos, sin embargo, no engloban la complejidad de todos los asuntos a los que se enfrenta el Gobierno.

Dentro de los principios de política exterior mexicana podemos encontrar las propuestas de no intervención y autodeterminación de los pueblos, por mencionar algunos. Para entender su papel en la práctica, tomemos el caso venezolano. Ante la lamentable crisis por la que está pasando el país latinoamericano, el Gobierno mexicano reiteró su posición de que se reconoce al Gobierno electo de Maduro, se llamará a diálogo y se respetarán los citados principios de la política exterior. Veamos por qué la posición de nuestro Gobierno fue desafortunada y poco crítica.

Dentro de las misiones esenciales de Gobierno se encuentra su apego a la Constitución, eso no está en tela de juicio. Lo que no debe hacer es respaldarse en los multicitados principios para alejarse de la lógica en un caso tan delicado. Entre las implicaciones que tiene la posición del Gobierno está que en caso de mantener su postura, estaríamos pasando a la historia como el México que no apoyó la libertad y la democracia en Latinoamérica.

Resulta inverosímil que nuestro Gobierno se resguarde en los citados principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos para reconocer un Gobierno opresor e injusto con sus ciudadanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo bien en llamar a diálogo para buscar ante todo una solución diplomática, pero hicieron mal desde un inicio en reconocer la opresión en otro país justificándose en los mencionados principios.

No perdamos enfoque: los principios existen y deben ser respetados. La línea delgada del asunto radica en el discernimiento que se debe hacer en cada caso específico entre los principios y lo que es moralmente correcto, lo lógico. No podemos permitir que nuestros representantes utilicen los principios como escudos para evitar pronunciarse sobre un tema de una manera más crítica y justa.

Habrá que distinguir entre lo fácil y lo correcto. Es fácil que se protejan en los citados principios para justificar su posicionamiento y evitar un análisis profundo sobre el tema. Es correcto que ante todo, se realice un análisis crítico sobre el tema en cuestión y elijan la libertad y la democracia tanto en el plano nacional como en el internacional. Aunado a lo anterior no debemos pedirle al Gobierno que distinga entre lo fácil y lo correcto al hacer uso de los principios, se lo debemos exigir.