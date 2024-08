Preparándonos para las grandes parateneas de la toma de posesión

Con la alegría de que para la toma de posesión de Claudita estamos preparando una megapercha, en temporada de despedidas del considerado por muchos el mejor presidente (cuasi emperador, que también hubo); sin poner en duda la creencia de estos seguidores al respecto, personalmente considero que si dejar de ser presidente en nuestro país no es la cosa más difícil del mundo, sí está entre las tres más difíciles. Claudita ha sido, como sucesora, ultradelicada y le ha dado gusto en sus giras de despedida, pero el cambio nos tiene que llegar a todos, nos guste o no.

Las grandes Panateneas eran fiestas en honor de Atenea en las que había cantos, danzas, música, concursos de belleza, eventos gimnásticos, hípicos y carreras de antorchas, y terminaban con una procesión para llevar el peplo (una ofrenda de hojas de olivo) al templo. Para ello, invitaban a cuanto sujeto les parecía invitado a la megapachanga.

Así, a nuestro festejo, porque todos participaremos, se invitará a casi todos los monarcas y casas reinantes de este planeta, entendiendo que todos no puede ser porque algunos jefes de Estado se encuentran disgustados con el señor presidente. Por delicadeza con el que se despide y aunque no le gusta el poder, por el poder estará sintiendo que deja la vida, pero hay varios estados en Sudamérica con los que no tenemos ni queremos tener relación alguna, y a esos de plano no los convidamos por gachos.

Habrá otro sector que no sé si será invitado, como los españoles, que no han querido disculparse con nosotros por aquello de la Conquista, y esto a pesar de que el abuelo del presidente era de aquel país. Ignoro si no se querían o sabrá Dios las razones por las que no se frecuentaban, y a mí me pesa por los sucesores de Moctezuma, que desde entonces viven allá y, por ende, son gachupines.

Otros a los que no invitaremos por gachos son los gobernantes austriacos porque se hicieron bueyes con lo del penacho de Moctezuma, y por tanto el presidente no podría salir con él puesto. A algunos curas tampoco los invitaría por la cuestión de las disculpas, pero como el Papa le cae bien, por eso a él lo incluye.

Pero de ahí en fuera, ancha es Castilla, e invitamos a todo el mundo, lo que no obsta que sugiramos para algunos, como Putin, que se venga en un avión que viaja del extranjero a México ida y vuelta, y no avisa a nadie. Así que estará libre de moverse y no creo que sea muy caro. Además, le podremos dar tamales de los que gustan al mandatario y, si aterriza en el AIFA, que creo los del avión aceptarán, podrá entrarle a las tlayudas, que no las he probado nunca. Con eso, Claudita quedará de lujo y empezará a gobernar.

