Predicciones políticas y apolíticas, casi exactas para el año 2025

Una de las labores más crueles del mundo de los adivinos, cuando menos en este planeta, es el del sector político, porque los participantes de este género de actividad, por decir la inmensa generalidad de funcionarios de todos los partidos, y digo todos, hasta un par que aún no se fundan, tienen una pasión por el coleccionismo de billetes verdes de preferencia, pero también agarran dinero local y hasta clavos ardiendo, tanto que en honor de uno de nuestros prohombres se conjuga el verbo carrancear, que se emplea a diario en lugar de robar, todo por el mismo acto que consiste en apoderarse de lo ajeno y si bien es un fenómeno mundial, aquí tenemos el honor de tener grandes maestros y ese magisterio hace difícil su predicción; de tal modo que hay temas en que hay un 95% de posibilidades de que pase algo y después si el tema es político, baja a un 50% de posibilidades de acertar.

Con 95% de posibilidades de que suceda, estarán:

*El día 6 de enero se festejarán los Reyes y, por consiguiente, se comerá rosca de reyes y quien se saque el monito, el de la rosca, tendrá que pagar los tamales, en este día termina el maratón Guadalupe-Reyes y en ciertos casos se inicia el Reyes-Guadalupe.

*El 2 de febrero se levanta al niño y el que sacó el monito de la rosca paga los tamales el día de la Candelaria y si no lo hace queda ante su pequeña comunidad como rajón.

*El día 18 de febrero conmemoraremos al héroe búlgaro Vasil apodado Levski, quien murió en Sofía, donde lo ahorcaron y como la señora presidenta proviene de aquellos rumbos, algún barbero lo promoverá como fiesta nacional y a la mejor hasta nos traemos sus restos, o cuando menos la soga con que lo ahorcaron.

*El 21 de marzo festejaremos de forma entusiasta el nacimiento en Oaxaca -entonces territorio de la Nueva España- de don Benito Juárez García, hasta ahora uno de los presidentes más queridos del país, por la mayoría, porque siempre habrá excepciones.

*El 17 y 18 de abril se festejará, este año, Jueves y Viernes Santo, y se celebrarán las judeas en vivo.

*El 10 de mayo es Día de las Madres, en que el pueblo idolatra tanto a nuestras cabecitas blancas que la festejan hasta aquellos que no tienen madre. Es día también del restaurantero, porque en esa fecha se atascan todos, y digo todos, los restaurantes, fondas y figones, y si no se llena uno es porque es una señal divina de que ese no era el camino de ese restaurantero.

*El día 1, creo, de julio se celebrarán las elecciones de jueces para hacerlo más democrático (no fue posible democratizar el Ejército, Marina y Guardia, porque Claudita no quiso) y de la votación saldrán buenos jueces, malos jueces y jueces mediocres, porque así es la vida.

@enrigue_zuloaga