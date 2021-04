¿Precaución, temor o irresponsabilidad?

Todos estamos conscientes de que a pesar de que ya tengamos las vacunas y a quienes se les hayan aplicado no están exentos de contagiarse; se podrá adquirir el virus, pero vacunados los efectos serán menores en comparación de quienes no hayan sido inoculados. Y precisamente sobre quienes no han recibido o no quieren recibir la vacuna,el prestigioso Foro Económico Mundial con sede en Colonia, Alemania realizó una encuesta en 27 países. La conclusión a la que llega el reporte final, es que muchas naciones no podrán conseguir inmunidad extendida (de rebaño) sencillamente porque una de cada cuatro personas no quieren la vacuna y como consecuencia no se lograra la inmunización que se requiere para combatir con eficiencia el virus. Estas cifras coinciden con la encuesta realizada por National Public Radio (NPR) en Estados Unidos.

El doctor Joseph Varon, del United Memorial Medical Center de Houston -en entrevista con CNN- recientemente dijo que “las implicaciones de no vacunarse son relativamente sencillas: te puede dar el covid muy severo y te puedes morir. Solamente la gente con vacuna va a salir adelante, la que no se vacune puede tener la infección y contagiar a otros. Y desde este punto de vista, quien no esté vacunado se convierte en un problema de salud pública”.

El problema de personas que se niegan a recibir la vacuna, por estar mal informados, por precaución, por temor o por irresponsabilidad, lo tenemos en nuestro entorno. En los últimos días, la zona metropolitana de Guadalajara, nos hemos enterado a través del El Informador -el sábado pasado- que “Tras agotar las citas agendadas por la Secretaria del Bienestar del Gobierno del México y ampliar la convocatoria a todas las personas que no pudieron acudir a su cita...se enviaron 4 mil 022 dosis para su resguardo al almacén central para que el Gobierno federal decida su asignación”, dijo un comunicado de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

De acuerdo con el Centro Internacional sobre el Envejecimiento en Guadalajara -hasta el primero de enero del 2018- había 254,308 personas mayores de 60 años, mientras que el Instituto de Informacion, Estadistica y Geografia del Estado (IEEG) y del Consejo Nacional de Población (CONAPO) -con datos más recientes- hablan de poco más de 900 mil personas en el área metropolitana. Todo esto significa que un gran porcentaje de adultos mayores no fueron vacunados por diferentes razones.

“La indecisión ante las vacunas es un gran problema para todos”, dijo la semana pasada Ali Mokdad, uno de los investigadores que siguen la pista del virus en el Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington.

Un promedio del 25 por ciento de los encuestados en el mundo al hablar sobre la negativa a ponerse la vacuna señalan que las razones principales son básicamente que la vacuna es muy nueva, que no hay suficiente información y que se desconocen los efectos que tendrá en el organismo en el futuro inmediato y mediato. Sin embargo, ante la agresividad del virus y las consecuencias que hasta la fecha hemos tenido -casi tres millones de fallecidos- habrá que hacer un análisis de conciencia, tener confianza en la ciencia, olvidarnos de ciertas precauciones personales, dejar atrás ciertos temores y ser un poco más responsables con nosotros mismos, nuestra familia y la sociedad. ¿Usted, qué opina?

