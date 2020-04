Posible cancelación de la temporada en la LMB

Existe un amplio contraste entre lo que depara el futuro para el beisbol de Las Grandes Ligas y lo que puede ocurrir a la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), respecto a la temporada 2020 que ha sido sacudida por la vorágine que conlleva la pandemia por el coronavirus que impactó al mundo.

El asunto es que en tanto la luz se atisba en el escenario de la Major League Baseball (MLB), siendo cada vez más clara la posibilidad de que pronto pueda iniciar la temporada 2020, resulta en sentido inverso la oscuridad que se advierte en relación al inicio de la campaña de la LMB. La diferencia en primer término, es el mes transcurrido desde que arribó la pandemia a Estados Unidos y Canadá, y cuando se pertrechó en México.

Otro asunto importante es la presión que está ejerciendo el presidente Donald Trump tanto a gobernadores como a los jerarcas máximos de todos los deportes espectáculo para que encuentren la fórmula ya sea con o sin público en los estadios, pero que como muy tarde arranquen las actividades de esos deportes espectáculo la primera semana de junio.

En cambio, en México recién se ha ingresado a la fase tres de la pandemia y será complicado que en el corto tiempo se permita la reactivación de este tipo de actividades. Asimismo habrá que considerar que la Liga Mexicana de Beisbol no puede prescindir de sus patrocinios ni de la presencia de los espectadores por cuestiones económicas, de manera que, aunque se diga que ya probablemente el 17 de mayo se reactivarían algunas actividades en municipios o zonas de escasa presencia del Coronavirus, con seguridad los eventos masivos seguirán restringidos, mínimo hasta julio, razón por la cual ya hay voces que hablan de una posible cancelación de la campaña en la LMB.

Y es que lo normal es que el beisbol estival mexicano inicie a principios de abril y termine a finales de agosto, para que los últimos días de septiembre, tras el leve descanso, se dé la pretemporada e inicie a mediados de octubre la campaña de La Liga de otoño-invierno.

Es pues lo ajustado que quedarían las fechas, lo que pareciera no favorecer las negociaciones que pudieran darse para que, ante un eventual inicio del beisbol en el circuito de verano por ahí a finales de julio o principios de agosto, hubiese cotejos en los siguientes dos meses invadiendo así la esfera del beisbol invernal.

Si bien han mejorado las relaciones entre la LMB y la LMP, se antoja difícil que la Liga Mexicana del Pacífico que preside Omar Canizales pudiera sacrificarse en aras de que la Liga Mexicana de Beisbol, comandada ahora por Horacio de la Vega, pues todavía hay un rescoldo de la forma absurda en que se condujo la LMB por el anterior presidente Javier Salinas, y hasta donde se escucha, no sería viable sacrificar a una Liga por salvar a la otra; de ahí que quien tiene mayor seguridad de que va a iniciar prácticamente en tiempo a lo ordinariamente programado es la LMP, dado que además que a la LMB no le alcanzarían dos meses para desahogar toda una temporada incluyendo Playoffs, no suena factible sea incluso lesionando al otro circuito.

Quedaría solo una esperanza para que pueda haber beisbol de verano en México: quizá una posible micro temporada donde pudieran cumplirse compromisos ineludibles de los equipos con patrocinadores a través de medios de comunicación, y partidos con público porque del boletaje y el consumo de los aficionados depende en gran parte la economía de los equipos, aunque hasta ahora hay turbiedad y pareciera más fácil de aventurar una posible cancelación.

