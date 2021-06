¿Por quién vamos a votar? Elección 2021

Los lectores exceden generosamente la confianza que depositan en este servidor. A unos días de la jornada electoral, que en este año 2021 coincide con el domingo 06 de junio, me abruma la pregunta: ¿por quién hay que votar?

De inicio y con total convencimiento: pasamos más de 30 años en luchas sociales -muchos perdieron la vida en ello, quizá violentamente, mientras otros la desgastaron en favor de los mexicanos que ahora vivimos este país- y uno de los derechos más emblemáticos que poseemos y debemos defender, es la libertad de votar.

Sólo por eso no me atrevo (no puedo) decirle a nadie por quién debe votar.

Pero cosa muy distinta es compartir información.

A pesar de lo costoso que es nuestro aparato electoral (19 mil 593 millones de pesos se aprobaron para el Instituto Nacional Electoral este año), la mayoría de los ciudadanos carecen de la información suficiente sobre los candidatos, los partidos políticos, las campañas, las propuestas y las funciones que le toca desempeñar a cada uno.

Parece obvio, pero no es lo mismo diputado local que diputado federal; no cumplen la misma función el presidente municipal o el regidor.

El votante común, sin embargo, no está obligado a poseer conocimientos detallados sobre administración pública o Derecho Legislativo para emitir su voto. Sin embargo, sí es importante que no permita el engaño, porque muchos candidatos y candidatas a una diputación, por ejemplo, se comprometen campechanamente a resolver problemas de alumbrado público, inseguridad o pavimentación, cuando la tarea legislativa no tiene absolutamente nada qué ver con ello.

Si hubiese que decirlo de modo elemental y para el caso de Jalisco, porque aquí se elegirán diputados locales, diputados federales y alcaldes, el votante debe pedirle a los candidatos que definan concretamente dos cosas: su ideología y sus tareas. Y más simple: si se comprometen a hacer algo, que expliquen puntualmente cómo y cuándo.

Sobre la ideología, es importante definir con qué está de acuerdo y con qué no, el ciudadano. No hay mucho qué abundar en ello. Es clásico el ejemplo de la persona que vota por un candidato sólo por su postura a favor o en contra del aborto. Y a partir de ese inicio, se pueden encontrar coincidencias y diferencias para decidir un voto a favor o no entregarlo.

Las cosas, así, ya no lucen tan complicadas. ¿Cierto?

El actual proceso electoral 2021 tiene complicaciones adicionales. Quizá la más notoria es la enorme cantidad de partidos políticos en la contienda: 13. Además, nuestras leyes electorales permiten candidaturas independientes. En Tonalá, por ejemplo, se registraron 14 candidaturas a la presidencia municipal. Eso implica hacer más revisiones, conocer más propuestas, escuchar a más candidatos y candidatas.

En este proceso electoral, también, se nos ha ofertado una disyuntiva: o votas por Morena para que continúen la transformación del país, o votas por la alianza PAN-PRI-PRD para detener la destrucción de México. Con todo respeto: no es verdad. Hay más opciones.

Un votante jalisciense puede optar por una plataforma de ideas y propuestas para la Cámara de Diputados, una diferente para el

Congreso del Estado y otra más para la alcaldía de su municipio.

Conozca las propuestas. Haga su elección. Y vote. Esa es la diferencia entre tener o no, una democracia. Las diferencias enriquecen, no empobrecen.