Por los fracasos de la Selección Mexicana de Futbol

El legendario manager argentino, Amílcar Brusa, confió que los medios de comunicación mexicanos deberían de transmitir y publicar con más frecuencia los éxitos de los boxeadores nacionales, porque donde se presentan ofrecen espectáculo y además triunfan. Lo dijo tras la victoria de Chivas a Boca Juniors en el Estadio Jalisco en 2005. Señaló que le habían dado inmenso espacio a aquel triunfo, como si se tratara de la obtención de la Copa del Mundo, y que a nivel global, muchos sabían que la Selección Mexicana de Futbol nunca sería protagonista en un Mundial FIFA.

Fue en Miami en 2005 cuando lo comentó quien fuera manager de Carlos Monzón, época en la que la televisión abierta en México no transmitía boxeo profesional, público de enorme tradición que por no contar con sistema de televisión restringida, se perdió de la trilogía Marco Antonio Barrera-Erik "Terrible" Morales, la victoria basada en temperamento de Oscar "Chololo" Larios al japonés Shigeru Nakazato, la primera edición Juan Manuel Márquez-Manny Pacquiao. Tiempos en los que el boxeo ya no era tema de conversación entre el público mexicano.

El periodista David Faitelson es el culpable que el boxeo profesional regresara a la televisión abierta, TV Azteca en 2006 lo hizo, con el apoyo de Pablo Latapí. "Pero regresó el boxeo a la televisión abierta por los fracasos del futbol, si fueran ganadores los futbolistas, los dueños de la televisión mexicana no voltearían a ver a nadie, y como siguieron fracasando, pues entonces qué hacemos, volteamos de nuevo al boxeo", aseguró Rafael "La Cobra" Mendoza, tras el anuncio que este espectáculo sería transmitido por la pantalla propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Y fue un boom en Guadalajara, las familias volvieron a reunirse para ver el box sabatino a través de TV Azteca, fenómeno que llevó a las arenas locales la empresa Galan's Box Promotions, de las que surgieron actores que registraron envidiables taquillas, Saúl “Canelo” Alvarez, Rafael “Chocho” Guzmán, Juan José “Goofy” Montes, Rigoberto “Español” Alvarez, Irma “Güerita” Sánchez, José “Pocholo” Osorio, Nery “Pantera” Saguilán, Jhonatan “Magistrado” Coronado, Víctor “Vikingo” Terrazas, “Duende” Bernache, Jesús “Zurdo” Jiménez, etcétera.

Hoy el boxeo se transmite por TV Azteca, Televisa, Canal 6, Canal 13. Rafael "Divino" Espinoza, es el más reciente campeón mundial tapatío, pluma OMB... Y por ahí estaré atisbando.