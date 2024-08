¡Despertó el Tribunal Electoral de Jalisco! Y por fin anunció una resolución sobre las impugnaciones de Claudia Delgadillo contra la elección a la gubernatura y de “Chema” Martínez por la alcaldía de Guadalajara. Pero no hay sorpresas: Pablo Lemus y Verónica Delgadillo siguen siendo el gobernador electo y la presidenta tapatía ganadora.

Si bien los morenistas continuarán en la siguiente instancia del Tribunal Electoral de la Federación, el equipo de Lemus celebra que la diferencia en la votación fue del 5.08%. Y en el caso de Guadalajara nos cuentan que hasta sumaron más votos.

Lemus se pronunció ayer sobre la resolución y criticó a los morenistas que “han mentido” en torno a la elección, con la intención de que se repita.

A Eduardo Almaguer, representante legal de Morena, le envió un mensaje: en medio de la crisis de desaparecidos en México, le recordó que debe enfrentar a la justicia y ser sancionado por sus acciones cuando fue fiscal general de Jalisco, principalmente por el manejo de cuerpos en los llamados “tráileres de la muerte”. ¿Qué tal?

Por lo pronto, los morenistas citaron hoy a una rueda de prensa para responder juntos al Tribunal Electoral de Jalisco.



* * *



El senador electo de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, anda con la espada desenvainada. Desde la semana pasada participa como el panista con más autoridad en Jalisco (¿quién le compite?) en las protestas contra la sobrerrepresentación de diputados y senadores de Morena y aliados, pero también tiene parque para otros tiros.

Sobre la reelección de Alejandro “Alito” Moreno en el Revolucionario Institucional, asegura que no le interesa “meterse en la vida interna del PRI”, pero reconoce que un partido como éste no debe terminar sus días de esa manera. Y de su reelección, aunque no quiere decir que es un error, apunta que fue “muy poco acertada”.

Como no queriendo la cosa, acepta que varios priistas en el Senado se van a ir a las filas de Morena.



* * *



Y precisamente después de la reelección de “Alito” vienen enfrentamientos fuertes en la cúpula priista. ¿Recuerdan a Manlio Fabio Beltrones? Es uno de los principales críticos de Moreno y nos cuentan que quedará fuera de la bancada del PRI en el Senado en la siguiente Legislatura federal.

No es para menos. Beltrones escribió ayer en sus redes sociales: “Tengámoslo claro, esta dirigencia reeleccionista, no representa la unidad. El PRI de ‘Alito’ debiendo ser formal, se ve marrullero y mezquino con los suyos y pequeño ante la sociedad. Excluirme del grupo parlamentario en el Senado es una decisión unilateral y arbitraria”.

Pésimas noticias para la oposición en el Congreso de la Unión.