Popularidad... y calidad

Si al pendiente de la transmisión por internet de un excelente concierto de órgano desde la Iglesia de la Gracia (Grace Church) en Nueva York, ayer, con obras de Bach, Haendel, Buxtehude y Mendelssohn en el programa, había, según la correspondiente página, dos usuarios (¡dos apenas!), nada tendría de sensacional que la concurrencia a los más recientes conciertos del X Festival Internacional de Órgano “Ezequiel Huerta Gutiérrez”, esta semana en Guadalajara, fuera de unas cuantas decenas de personas.

Tampoco debería escandalizar a nadie que, por contrapartida, de ordinario haya concurrencias masivas, tumultuarias incluso, en las presentaciones de artistas populares aunque de dudosa calidad en el Auditorio Benito Juárez, con motivo de las Fiestas de Octubre, o en el Auditorio Telmex, o aun en el Zócalo de la Ciudad de México como corolario de las Fiestas Patrias.

Que no hubiera, amén de los seminaristas, más de veinte asistentes, al concierto -con entrada libre, además- del excelente organista italiano Maurizio Mafezzoli, el miércoles en el Seminario Mayor de Guadalajara (donde fue reubicado el órgano que hasta hace algunos años estaba tras el altar mayor de la Catedral), alimenta la hipótesis de que eventos como el Festival de referencia no tienen la respuesta de público deseable por falta de una adecuada publicidad; no por falta de calidad de los programas o de los intérpretes.

Sin ánimo de hacer comparaciones -tan odiosas como inevitables por lo demás-, los conciertos de la Temporada de Órgano que desde hace medio siglo se desarrolla anualmente en la Catedral de Morelia, de ordinario se celebran con lleno absoluto en ese recinto, a pesar de que se cobra una cuota simbólica y de que previo al ingreso los asistentes tienen que hacer fila durante más de media hora.

En Morelia, la promoción de los conciertos se hace a la moderna, a través de internet..., pero también a la antigüita, mediante gigantescos pendones que incluyen horarios, programas e intérpretes, y se cuelgan de las torres de la Catedral.

Del Festival en Guadalajara, por cierto, aún quedan pendientes dos programas. Ambos estarán a cargo del maestro Felipe Adrián Rojero -director del evento- y el coro de cámara Vox Coelestis, el martes 8 de noviembre a las 20:00 horas en el Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, y el jueves 10 a las 20:15 horas en el Santuario de la Virgen de Guadalupe.

