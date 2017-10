El día de ayer terminó la espera y la especulación sobre el futuro de Fernando Alonso en la máxima categoría cuando McLaren anunció la permanencia del asturiano en la escudería, sin embargo me sorprendió que se firmara un compromiso a largo plazo. A través de las cuentas de redes sociales ambas partes confirmaron el contrato y Fernando comentó que el equipo era como su familia y se mostró agradecido por la oportunidad de mantenerse en su alineación. Sin embargo, me parece peligroso la influencia y poder que tiene el piloto respecto a las decisiones que toma la escudería británica.



Alonso amenazó que si McLaren no conseguía un motor diferente para 2018 abandonaría el equipo y buscaría oportunidades. Estoy de acuerdo que la armadora japonesa no entregó el desempeño que había prometido, pero me parece inaudito que un piloto obligue a una escudería a cambiar por completo sólo para complacer a una persona, creo que si Ron Dennis continuara al frente de la organización no estaría analizando la permanencia de Alonso en su equipo.

El día de hoy comienza la actividad en el Circuito de las Américas. Honda ha demostrado en las últimas fechas del campeonato que ya tiene un motor fiable y competitivo en trazados similares al tejano.



Fernando es sin duda uno de los pilotos más talentosos de su generación y sus resultados estas últimas frustrantes temporadas demuestran que su ambición y hambre no han disminuido, espero que en esta nueva etapa con Renault se consiga tener las herramientas necesarias para competir porque en caso contrario sólo podemos especular cómo Alonso sostendrá como rehén a su propio equipo, en esta temporada ya se le permitió competir en Indianápolis y perderse Mónaco y aparentemente el español se está preparando para en 2018 buscar el triunfo en las 24 horas de Le Mans.



Espero que esta nueva etapa consiga obtener el material necesario para que Fernando pueda competir por triunfos y títulos, creo que solo él y Vettel podrían frenar a un inspirado Hamilton quien podría sellar su cuarta corona este mismo fin de semana.



Comentarios @desdepista