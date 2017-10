Tal y como habíamos previsto, las disposiciones contra el ruido sólo son aplicables al infelizaje, de manera que en las fiestas patrias se vieron y se oyeron una multitud de bellísimos juegos pirotécnicos, con todo el ruidajo que conllevan. Considero que ellos creen que sólo los tronidos del pueblo son enfadosos (incluso los de algún cura gustoso por la tronadera) y que los de ellos suenan a gloria; a mí se me hace que todos suenan igual de fastidiosos, pero no espero nunca que nuestros amados gobernantes, que tanto sufren y se sacrifican por nosotros, puedan entender cómo se ve el mundo desde fuera de la nómina.

He sabido que el tráfico automotriz está del nabo, materialmente se nos prometen nuevas rutas y espero que la nueva línea de tren ligero no sea muy ruidosa, porque larga y chueca sí está. Pero como el tráfico se organiza solo, ya que la autoridad competente no parece tener la menor idea de cómo pararlo o cómo circule, pues tendremos que considerar que la presencia de las famosas toritas resulta cuando menos amable, aunque evidentemente, como seres humanos que somos, pues también les da flojera estar en una esquina aburrida y es más divertido estar platicando.

Les doy un ejemplo: en la confluencia de Américas, López Mateos y Circunvalación, hay una vuelta prohibida cuando se va de Américas y se quiere ir a Circunvalación, las otras esquinas no parecen tener problemas; sin embargo, las gloriosas toritas, que no dejan de usar alegremente su silbato, tal vez para anunciar que ya están dentro de la nómina, se van a todas las que no tienen problema. Y al dejar que la gente dé vuelta en esa esquina prohibida, hacen que se congestione toda la circulación que viene de López Mateos y la que viene por Américas rumbo a Zapopan. Si a eso agregamos el entusiasmo por el claxon que tienen muchos automovilistas, pues ya se hizo la machaca y es un bellísimo concierto al ruido.

No me explico en un congestionamiento, qué espera un automovilista al pitar; creo que merece un estudio, porque puede ser que esté pensando que desaparecerán algunos coches con base en el claxonazo o que se ampliará la calle… desde luego es grave el ruidajo de los cláxones y más cuando es en lunes, que se supone que viene relajada la gente. Imagino que los que pitan el lunes se convertirán en homicidas probables para el viernes.

Ahora que, puede haber causas personales, como que el pitante traiga una necesidad corpórea que le impida esperarse el tiempo necesario a que todos circulen, en cuyo caso me parecería justificado el ruido, porque el producto de su desesperación sería más contaminante para el aire que el propio ruido.

Y sigo insistiendo: las miles de ambulancias que pululan en la ciudad y los automóviles policiacos, debían acreditar que cuando llevan abiertas las ruidosísimas sirenas, van a alguna cuestión urgente y no simplemente se trata de una gandallez congénita en nuestro país.



@carlosmorsa