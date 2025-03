“Pisoteando” la escena del crimen

Por supuesto que el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán no es ni será una versión similar a la de los 43 de Ayotzinapa y menos “El talón de Aquiles” del gobierno de la Presidente Claudia Sheinbaum, como lo sugirió -esto último- un supuesto reportero en la Mañanera el Pueblo de ayer. En el caso muy trágico del caso Ayotzinapa la desaparición de los estudiantes se responsabiliza al gobierno, mientras que en Jalisco se le atribuye al crimen organizado, de ahí una gran diferencia; mientras que la vulnerabilidad o punto débil de la actual administración sobre los sucedido en el rancho, no le corresponde al gobierno actual, porque los hechos sucedieron antes de tomar posesión y en todo caso, la responsabilidad directa recae sobre las autoridades jaliscienses en funciones en su tiempo, que fueron quienes tuvieron conocimiento del asunto.

A la administración de Claudia se le podrá evaluar en este asunto a partir de ayer cuando la Fiscalía General de la República (FGR) supuestamente asumió la investigación del caso, de la que la presidenta confió en que “hará una buena investigación… sin esconder nada y el deslinde de responsabilidades… pero que haya evidencia científica, cualquier investigación requiere evidencia científica”. Un planteamiento lógico y legítimo. Sin embargo, donde la mandataria “la cajeteo” fue cuando mezcló la filosofía lopezobradorista, cuando dijo, “... atendemos todo y estamos en todo. Nosotros no somos los gobiernos neoliberalistas, no somos el PRIAN, no, no somos el PRIAN; nosotros nos comprometimos a no mentir, a no robar y no traicionar al pueblo, y así hasta el último día de mi mandato”. No era necesario “volver al pasado” con frases “históricas” y politizar de esa manera cuando el problema es de otras dimensiones.

Y otro asunto que es “el prietito en el arroz” -y es reprobable- en el supuesto primer dia que la Fiscalía General de la República toma en sus manos la responsabilidad del Rancho Izaguirre, fue la “visita de museo” que ayer se realizó en el inmueble por parte de los medios de comunicación, madres buscadoras, colectivos, activistas, comisiones de derechos humanos y organismos internacionales. La investigación del caso está “infectada” de irregularidades por los protocolos que la autoridad no siguió desde que se tuvo conocimiento de los hechos. La intervención de la FGR es motivada por esas omisiones y en el primer día que asumen el compromiso el lugar se “inunda” de personas, cuando la escena del crimen debería de conservarse sellada a personas ajenas a las indagaciones.

Lo más probable es que del -manoseado y mal investigado- caso de Teuchitlán nunca sabremos la verdadera realidad de lo que ahí sucedió, pero si da oportunidad de politizar -como lo hizo Claudia- y de exhibirnos al “pisotear” una escena del crimen en el entorno de una investigación.

Usted, ¿qué opina?

