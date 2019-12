Marcha atrás a la propuesta,

cedieron los diputados

ante los motociclistas

que no quedarán gastados.



No hay aumento en el refrendo,

no exhibirán la licencia

ni seguro obligatorio,

cada quien con su conciencia.



Ahora cabe la pregunta:

¿Para qué tanto alboroto,

si todo seguirá igual

para quienes tienen moto?