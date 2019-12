Alcaldes piden recursos,

mas la respuesta no es buena

y hasta les hacen el feo

compañeros de Morena.



Diputados no dan crédito

a la demanda planteada,

aún del mismo partido...

no han concedido nada.



Si esa respuesta han tenido

y son del mismo color,

con los de otros partidos

no les podrá ir mejor.