Para integrar el Consejo

de Participación Ciudadana

no hay gente interesada

que a ello le tenga gana.



De hecho la convocatoria

se ha visto muy desairada,

no hay registro de aspirantes,

de interés no se ve nada.



¿Por qué tal desinterés?

Esta es la oportunidad

que tendrían los ciudadanos

de apretar la autoridad.