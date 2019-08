Crearán nuevo Consejo,

Participación y Gobernanza

es el nombre que se anuncia

pero que muy lento avanza.



Aún no hay interesados

para entrarle a esta labor

que, dicen nuestros diputados,

a todos iría mejor.



Está visto y comprobado,

no hay trabajo si no hay lana,

y con sólo muchas gracias

nadie va de buena gana.