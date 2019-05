Con lo aprobado el día de ayer,

ya no habrá comunicado

que no llegue a su destino,

si del Congreso es enviado.



Llegará la información

a buena hora, en su día,

pues ya van a contratar

a una paquetería



Hay confianza en diputados

que luego de aprobar esto

ya no habrá algún problema

de teléfono descompuesto