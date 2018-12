Bonito llegar a viejo

tras una vida atareada,

aunque después por la edad

ya no se pueda hacer nada.



Por eso estarán muy tristes

todos los ex funcionarios

del Gobierno del Estado

que ya han sido pensionados.



Tristes, mas no preocupados

por afrontar su futuro

jugosas son sus pensiones...

Y con dinero ¿qué apuro?