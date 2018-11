Ahorrar 40 millones

no es una cosa sencilla...

no si los diputados

se manejan entre “grilla”.



El ahorro prometido

se dice será cada año,

sin que con ello el trabajo

resienta el menor daño.



Habrá que anotar la fecha

y en tres años a contar...

veremos si diputados

cumplieron con no gastar.