¡Vaya con nuestros equipos!

Atlas no sabe anotar,

como se ha visto hasta ahora,

y Chivas no sabe ganar.



Así, en este campeonato

¿qué podemos esperar?

Que sucedan los milagros

para el camino enmendar.



Ojalá no se repita

lo de años anteriores…

Y desde luego, que no haya

resultados que sean peores.