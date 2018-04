Más claro, ni siquiera el agua;

fuerte habló el gobernador

y dentro de la Fiscalía

caló más fuerte el calor.



Habló de una sacudida

si pronto no hay resultados

en torno a los estudiantes

que aún no han sido encontrados.



De seguro hay funcionarios

que no han podido dormir,

pensando lo que en 15 días

van a tener que decir.