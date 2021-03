Pesimismo biológico

Nuestro cerebro procesa en promedio 60 mil pensamientos al día. Del total de ese número se estima que el 90% se repiten y el 80% son pensamientos negativos. Existen una serie de técnicas utilizadas para invertir estos números y hacer de nuestro cerebro un aliado de pensamientos positivos. El presente artículo tiene como propósito entender a grandes rasgos este aspecto biológico del ser humano y hacer una reflexión breve del consumo de información a la que nos enfrentamos. Veamos.

Hace miles de años tenía sentido tener una mentalidad un poco más pesimista, pero hoy ya no. Me explico. Si un grupo de cazadores emprendía un viaje en busca de recursos, y a pocos metros veían que se movía una rama, estaban condicionados a pensar en el peor escenario inmediatamente. Imaginaban que un tigre hambriento saldría brincando de la rama para atacarlos. Su mente estaba entrenada a pensar en el peor escenario, ya que el peor escenario no solo era posible sino factible. Esto tiene sentido porque las condiciones de supervivencia en un estado natural eran mucho más complicadas de lo que son el día de hoy en una sociedad “civilizada”.

Venimos arrastrando desde hace miles de años, por cuestiones biológicas, este mecanismo de supervivencia. Actualmente no solo resulta poco útil, sino desgastante cargar de manera cotidiana pensamientos tan negativos. Dentro de su libro “El algoritmo de la felicidad”, Mo Gawdat se enfoca en explicar la necesidad de reprogramar día con día nuestros pensamientos para poder vivir una vida plena. Explica que aunque nuestra balanza emocional se inclina hacia lo negativo, no tenemos porqué aceptar esta programación biológica. Al contrario, estando conscientes de estos datos tenemos la ventaja de en un primer momento reconocerlo para posteriormente poder cambiarlo.

Para modificar este sistema neuronal, considero que debemos cuidar en un primer momento la información que consumimos. Lamentablemente, estamos siendo bombardeados día con día de noticias negativas. Gran parte de la información que consumimos gira en torno a materia de seguridad, la insuficiencia de vacunas y las injusticias sociales que nos rodean. No estoy en contra de generar críticas constructivas, pues normalmente son éstas las que desarrollan una oposición y por ende el progreso social. De lo que estoy en contra es que estas noticias monopolicen nuestro consumo de información y nos bloqueen un pensamiento más optimista.

Nos tocó vivir tiempos sumamente complicados y tenemos la responsabilidad de trabajar constantemente para mejorar esta situación. Lo que propongo es que abordemos la adversidad con pensamientos más positivos. Son épocas sumamente complicadas, pero debemos retar a nuestro cerebro a que nos proporcione mejores pensamientos. Fortalezcamos nuestro cerebro alimentándolo de información positiva aún en la adversidad. Cuidemos la información que consumimos, depende de nosotros disminuir ese 80%.