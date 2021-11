Periodistas/Artistas

Por mucho tiempo he pensado en las similitudes entre los periodistas y los artistas. Para mí son disciplinas que buscan a toda costa la verdad y lo hacen desenmarañando el pasado en el presente sin dejar de tener en cuenta el futuro. Las personalidades que se encuentra uno en una redacción son muy parecidas a las que están en un salón de danza o en un estudio de música. Obsesivos, perfeccionistas, neuróticos que pasan por encima de sí mismos sin importar horas extra, paga, condiciones laborales, tiempos de comida con tal de encontrar el meollo del asunto, con tal de dar la entonación perfecta, con tal de descifrar la realidad. En el proceso de descifrar la realidad pasan una vida que no se ajusta demasiado con la de otras profesiones. Todos, desde tiempos inmemorables han tenido relaciones estrechas con los poderosos, pero también con los vulnerables. Nadie más que los periodistas y los artistas tienen vínculos directos con estos dos grupos de manera abierta y personal. Pero nadie sabe mejor cómo entablar estos encuentros que profundizan un abrazo completo a la sociedad en la que viven.

He visto carreras enteras deshacerse por falta de condiciones óptimas para vivir y también he visto carreras enteras hacerse aún con estos huecos. He visto mentes brillantes colapsar por no poder absorber la vida de este país -que por decir compleja es poco- y he visto esas mismas mentes brillantes absorberla después del colapso y contar lo que ven de manera magistral. He escuchado inimaginables secretos y se de gente que no los diría hasta tener listo el texto. Así mismo he visto procesos creativos que me han llenado el alma y he visto puestas completas en escena sin saber que ocurrió atrás de bambalinas. Pero sobre todo en ambas partes he visto que el camino es la búsqueda y que son incansables al recorrerlo. Tesoneros de profesión y armadores de rompecabezas ambas disciplinas tienen un lugar en la sociedad que no se ha valorado lo suficiente. Hace mucho tiempo que convivo con unos y que soy parte de otros, desde aquí por resistir, todo mi agradecimiento.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina