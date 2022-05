Perdonar, nos ayuda a todos

Hay muchas personas, que de plano, no entienden el valor social tan grande que es vivir perdonando a las personas que nos han hecho algún daño.

Si para disminuir la contaminación, en el medio ambiente, ayuda mucho el que cada quien afine bien su vehículo, de igual manera resulta cuando un miembro de nuestra familia, por ejemplo, no perdona a otra. Nos acaba por afectar a todos. Contamina la calidad de vida de los demás, porque su comportamiento influye en todo el contexto familiar.

Veamos un ejemplo: unos hermanos se pelean, por la razón que sea, justificada o no, ya no se quieren ni ver. Por lo que a partir de entonces, si uno quiere ir un evento familiar, como una boda o una graduación, se tiene que asegurar de que el otro hermano no asista, y eso va a afectar a todos los demás porque se ven obligados a la privación de alguno de los dos.

Al contrario, en vez de sentirse incómodos, si se perdonan, todos nos veremos beneficiados por la conciliación. Lo que una sola persona logra resolver, positivamente en su corazón, va a repercutir, para bien, a los demás.

De aquí la importancia de tener la consciencia clara de que tus decisiones si tienen consecuencias en el colectivo.

Muchos necios y orgullosos, no admiten que su actitud es tóxica, hagan o no directamente algo a sus familiares y amigos, pero su manera de ser muestra lo inadecuado de su trato a sí mismos y a los demás.

Perdonar, no sólo es un acto correcto para sí mismo y para el señalado, sino que también es un acto cívico adecuado para la comunidad.

Por el bien de la familia y de todos las relaciones, tratemos de fomentar la gloriosa virtud de perdonar de todo corazón y dejar, de una vez por todas, la terquedad de los que no olvidan ni dejan de vivir obsesionados por lo que les hicieron.