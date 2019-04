Peligrosamente interesante

Andrés Manuel López Obrador parece que va solo.

Peligrosamente solo.

Avanza con su particular estilo de gobernar e ir aventando sobre la marcha ideas, proyectos y ocurrencias sin una oposición real, y sin el más mínimo asomo de crítica o siquiera duda por parte de los millones que lo llevaron a la Presidencia.

Leales, fieles e incondicionales lo apoyan sus seguidores a pesar de que miles de ellos empiezan a padecer “el estilo” de López ya que no han recibido los apoyos que casi todos los días pregona en los medios. Ahí están miles de jóvenes, de los llamados “ninis”, que no han recibido nada; también los adultos mayores que viven en el desconcierto de no tener información suficientemente clara y sin saber a dónde ir, y papás y mamás afectados por el cierre de las estancias infantiles que no han recibido el dinero con el que teóricamente tendrían la capacidad de elegir a dónde llevar a sus hijos o con quién encargarlos.

Sí ha habido recursos, pero han llegado a muy pocos y, por supuesto, no existen cifras reales del estado de los cosas.

Pero nadie dice nada.

Después de su abrumadora victoria el 2 de julio, López Obrador cuenta con el apoyo de toda su gente y no enfrenta una oposición real. Fue tan duro el batacazo que recibieron sus opositores naturales, el PRI y el PAN, que hoy cualquiera de sus voces no tiene ni el tamaño ni la calidad moral para ser tomada en cuenta. No pesan.

De ahí que el Presidente pueda saltar de una ocurrencia a un proyecto, y de un proyecto a una ocurrencia sin que se escuche una verdadera voz en contra.

No hay quien tenga el peso para ser escuchado al momento de conocer proyectos como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y tantos más que parecen surgir de una mente muy creativa, pero muy lejos de escuchar y sumar opiniones.

Pero a nivel macro es como si él fuera por un lado y el país por otro.

Tal parece que México tiene una economía y un sistema económico lo suficientemente fuerte y dinámico que no se ha visto afectado por el estilo de López: la economía marcha, el dólar estable, la inflación baja y niveles de empleo más o menos aceptables.

Como vive en su mundo, el Presidente parece no gobernar. Alguien dijo alguna vez que nuestro país no necesita gobernantes, necesita que lo dejen en paz, moverse de manera natural y no tendrá problemas.

Y para rematar el Presidente tiene su propia visión y conclusiones, incluso apartado de su propia gente; sólo así se explica que diera prioridad a las opiniones de la CNTE en la discusión educativa por encima de lo que sus legisladores ya habían decidido, o asegurar que México crecerá más de lo que pronostica su secretario de Hacienda.

Interesante el quehacer de López Obrador, pero peligrosamente interesante.

Y sin voces ni contrapesos hacia donde voltear.