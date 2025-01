Para un nuevo código moral en este 2025

Hay que rifársela con todo. No hay que ser mula con nadie. Haz tu trabajo lo mejor que puedas. Educa con amor a tus hijos.

Por favor, no tires basura.

No participes en la corrupción.

Ayuda al que te necesite, aunque esté muy tonto.

Deja de compartir información falsa en WhatsApp.

Procura no enviar los mismos WhatsApps que todos.

Ya no maltrates a los animales, aunque algunos sean tus parientes.

Dile a tus hijos que los amas, aunque sean unos malagradecidos.

Sigue siendo agradecido con tus padres, aunque hayan fallecido.

Haz cola y no te metas donde no.

Respeta el reglamento de tránsito, aunque tengas mucha prisa. En especial, no te pases los altos y da preferencia a los peatones.

No tomes nada que no te den; pide permiso para agarrar lo que no es tuyo.

No te hagas güey en el trabajo ni te la pases viendo tu celular.

Ten la cortesía de saludar a todos los que estén cerca de ti.

Siempre da las gracias y pide por favor las cosas.

Sonríe lo más que puedas, aunque te la estés pasando mal.

Recuerda que las opiniones no se dan si no se las piden.

Pregunta si no sabes algo.

Además de tu punto de vista, hay otros; respétalos.

Si no te gustan las corridas de toros, no asistas, pero no las critiques.

Si te espanta la marihuana, no la fumes.

No discrimines a nadie (aunque sean reguetoneros y chairos).

Si votaste y no ganó tu candidato, respeta.

Si votaste y ganó tu candidato, respeta.

Si no votaste, cállate la boca.

Si no cooperaste para las chelas, no agarres.

Si no te invitaron, no vayas.

Trata de no ser metiche ni chismoso.

El cambio comienza con uno mismo.

No esperes que los demás cambien lo que a ti te molesta; procura hacer los cambios en ti que sí molestan a los demás.