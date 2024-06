Para bajar el costo electoral en el país

A todos los habitantes de este país que no tenemos la suerte de tener un puesto de lo que sea en las cámaras de diputados federal o local, o de senadores, que no sé por qué han sido de las dependencias a las que el señor Presidente no les ha echado su deseo de que ganen menos, por lo que el presupuesto de ambas está igual de floreciente que cuando en este país gobernaban las fuerzas neoliberales, traidores, viciosos, hipócritas, vociferantes e hijos del siete de bastos que, dirigidos por Almonte, hijo del siervo de la nación José María Morelos y Pavón, fueron a Miramar a traer un emperador. Aunque muchos comparan ese viaje con otro a Bulgaria -recordemos que Claudita Sheinbaum Pardo (no sé cuándo se mexicanizó este apellido), pero ella venía de alguna forma de aquellos lares, sin que yo sepa que exista ningún impedimento para postularse a la presidencia, coinciden ambos en el gusto de algunos por los gobernantes extranjeros, lo que no necesariamente está mal...

Pero las elecciones en nuestro país son carísimas por muchas razones. El INE verifica una cantidad de idioteces terrible: checa lo que dijeron, lo que no dijeron, lo que gastaron y lo que no gastaron los candidatos -todos menos el habitante del palacio, a quien no le tienen miedo, le tienen pavor-, de tal manera que quitemos esas obligaciones tarugas al INE y que se limiten a organizar la elección y los conteos y ya, que no los obliguen a verificar mensadas.

Dar dinero a los partidos es como bañar un burro, se gasta el agua y el jabón y el burro se queda agradecido, pero igual. A los partidos se les da muchísimo dinero, a todos una verdadera brutalidad de dinero desperdiciado cuando estimo que los partidos, todos, absolutamente todos, deben vivir exclusivamente de las cuotas que sus partidarios y funcionarios paguen, eso sí, sin límite de anuncios, con la sola limitación de que los que puedan pagar -no serán gratis ni serán los millones de anuncios que hay ahora, serán los que puedan pagar y sin que se les limite el tiempo de campañas, cada quien escoge y paga, y verán cómo desaparecen partidos que viven del hueso electoral, por eso es tan largo y tan caro.

Yo no les creo a las encuestas, aunque debo reconocer que son tantas que alguna acertará; lo que me duele no es la encuesta, lo que duele es que estas se realizan con nuestro dinero, por lo que, si es con dinero de sus miembros, pues encantado que lo gasten en lo que quieran.

Así pues, lo que no me gusta de las elecciones es el gasto de los partidos que se lo da el Gobierno; si no se lo diera, estoy de acuerdo.

De esa manera, hoy es día de votar y hay que hacerlo por quien usted quiera y que gane el designado por el voto de la mayoría.

@enrigue_zuloaga