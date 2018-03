Pánico prematuro

Como la canción de los ochenta sugiere, “Panic at the disco”, creo que Force India debe ser transparente y consciente al presumir su desempeño para esta nueva campaña dentro de la Fórmula Uno. Esteban Ocon no logró tiempos que puedan sugerir una ventaja para la escudería que necesita defender su título.

Conozco la estrategia de la escudería, pero promesas sobre un desempeño para la bandera verde en Australia no es suficiente. Force India puede estar en negociaciones con diferentes postores, pero tiene que priorizar el futuro de su personal.

Una campaña mediocre para Sergio Pérez es prácticamente la muerte en la categoría. Los que seguimos de cerca el deporte motor estamos conscientes del talento y capacidades del mexicano, pero sin herramientas necesarias para brillar no habrá escuderías dispuestas a reclutar.

Las declaraciones de Checo me parecen oportunas e inteligentes, el piloto al haber hecho público las carencias de su monoplaza oportunamente se disculpa por lo que puede ser una temporada tomentosa.

Force India, aunque coquetea con nuevos inversionistas o un posible cambio de administración, debe de permanecer fiel a la política eficiente y congruente que por consecuencia la parrilla los respeta.

Ferrari, Mercedes y Red Bull van a permanecer en la cima de la categoría, creo que el desempeño decepcionante de Force India es el ingrediente perfecto para el entretenimiento. La idea de una parrilla competitiva debe de ser para todos los seguidores optimismo. Una carrera la puede ganar Lewis Hamilton por más de treinta segundos, pero un cuarto lugar disputado hasta la última curva es suficiente para nosotros.

Pañales y conspiraciones, es la única forma de reaccionar a las pruebas de Barcelona; pañales porque estamos lejos de conocer realmente el desempeño de las escuderías y somos capaces de inventar escenarios dependiendo nuestras preferencias.

