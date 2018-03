PRI: pánico a bordo

Nada bien la han de estar pasando los cientos, si no es que miles de funcionarios que en los últimos seis años han vivido de un cargo público gracias a su militancia o cercanía con el PRI.

Como un gigantesco trasatlántico ese barco va rumbo a estrellarse contra las rocas, y hasta ahora ninguna de las maniobras (por cierto cada vez más desesperadas) han podido impedir o siquiera aminorar que aquello termine en catástrofe. Todos esos tripulantes que habían ido cómodamente a bordo, desde secretarios de Estado hasta jefes de departamento, saben que inevitablemente se hundirán y con ello llegará el momento de dedicarse a otra cosa porque es un hecho que salvo algunos poquísimos afortunados ninguno de los demás encontrará cabida en el próximo gobierno, sea cual fuere.

Las encuestas, pero sobre todo la inercia de los acontecimientos, hacen ya muy fácil predecir que la elección, a nivel federal, será entre dos: el eterno López Obrador y el joven Ricardo Anaya.

El PRI solo se ha bajado de la elección con una historia inacabable de corrupción, impunidad y simulación que ya lastima a la mayoría de la población, y que no ha podido ocultarse.

¿Qué va a pasar con todos los priistas? Algunos hábilmente ya saltaron a otro barco, pero por mucho que se apliquen no encontrarán puestos con niveles relevantes. Fueron noticia de un día cuando anunciaron su cambio, pero no dejan de ser vistos como “traidores” tanto por sus ex compañeros, como por los nuevos, que siempre los verán con desconfianza porque es ley de vida que quien es capaz de abandonar un barco una vez, fácilmente lo hará otra y otra vez.

Pero sobre todo los tripulantes del trasatlántico serán las primeras víctimas del final del régimen de partidos como lo conocemos. Al hundirse el PRI también se está llevando a los demás partidos, que nacieron y han tenido su razón de ser precisamente por el PRI. Los que nacieron como oposición piensan y viven en función de cómo oponerse al PRI. El personaje central de sus discursos es el partido tricolor.

Y los demás partidos a fin de cuentas son escisiones del propio PRI, y se mueven y actúan con base en ese ADN priista, son el mismo corte de políticos que estuvieron durante mucho tiempo en el poder, lo gozaron y explotaron como pocos, y ahora viven su ausencia.

El sistema de partidos en México es el sistema del PRI y su estilo, y los demás partidos girando alrededor de él. Por eso difícilmente dejará de haber ataques entre ellos (es el estilo) y habrá siempre una enorme carencia de propuestas. No saben pensar de otra manera.

Primero el PRI, pero después los demás partidos, irán hundiéndose dejando en el “desamparo” a miles de personas que apostaron sus vidas y sus carreras a tratar de sostener a los partidos, pero pronto serán historia.

El fin de toda una era.

Una situación muy lamentable para sus miles de familiares, pero muy afortunada para el país, que verá ahora sí crecer nuevas formas de hacer política, sobre todo entre los jóvenes.

