Otra vez con el mismo cuento de la encuesta

Lo siguiente en el menú oficialista -anunciado con anterioridad- es la reforma electoral y para el efecto ¿qué cree?, se va a llevar a cabo una encuesta ciudadana, para aparentar que toman en cuenta las opiniones del “pueblo sabio” en las grandes decisiones del Gobierno morenista. En ese proceso “pantalla”, los ciudadanos tendrán oportunidad de “enriquecer” el contenido de la reforma y dictar el rumbo que se deberán seguir en temas tan importantes como son los procesos electorales, en donde se definirán los recursos que los partidos deben de recibir, la posible eliminación de las diputaciones plurinominales y el futuro del Instituto Nacional Electoral (INE).

El “pueblo bueno” tiene el conocimiento, sabiduría y capacidad de aportar en esos temas de tanta trascendencia e importancia en la vida democrática del país. ¿O no?

Lo anterior fue confirmado ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia matutina dijo que este tipo de temas no deben ser decididos solo por los especialistas o partidos, sino por la ciudadanía: “A la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos. No hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones. Tampoco hace falta que haya elecciones democráticas. A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista”.

Por supuesto que hay que escuchar a la ciudadanía, pero no ponerla a opinar o a decidir en temas que carecen de elementos para hacerlo, en asuntos que no dominan y menos cuando el contenido de los cambios son vitales para la continuidad de la democracia.

En esto coinciden -en parte- 22 ex consejeros y ex dirigentes del INE, quienes publicaron una carta pública, donde reconocen la necesidad de una reforma electoral, pero, aclarando que debe llevarse a cabo a partir de una deliberación amplia, a partir de “consensos y diálogo nacional”.

En la misiva, donde están ex consejeros del INE como Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Woldenberg y Alejandra Latapí, hablan de que “buscamos garantizar la colegialidad de los órganos directivos como fundamento esencial para la toma de decisiones, así como la profesionalización de las estructuras ejecutivas, materializadas en el Servicio Electoral Nacional”.

“Garantizar la colegialidad… para la toma de decisiones” y la “profesionalización”, son base en la estructura necesaria para aplicar los nuevos cambios, además de mencionar los términos de “experiencia, conocimiento e imparcialidad”.

Y yo le pregunto, en una encuesta pública, ¿estos requisitos los cumplen todos los ciudadanos que vayan a tomar parte en ella? Por supuesto que no, pero todo es parte del mismo cuento de consultar al “pueblo sabio” y al final aprobar las propuestas -sin quitarle ni una coma- para que se cumpla el deseo oficial.

Usted, ¿qué opina?