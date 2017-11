Osorio: Mundial diferente, decisiones diferentes

El año terminó para la Selección mexicana, a esperar diciembre y conocer con quién se tendrá que eliminar Osorio y compañía.

Ha sido un tema largo si es o no un proyecto que te sostenga y pueda con los pedidos de varias cabezas que a la de exigir levantan los dos brazos, y cuando hay que pedir mandan a la secretaria. La realidad es que hoy en día se ha cumplido con lo establecido teniendo el único detalle en la Copa Oro donde no se llega a la Final; Confederaciones es el lugar que se tiene en el mundo. No hay para más. Sin embargo ver a Osorio trabajar, y no lo digo por cómo coloca sus conos, mide los pasos en la cancha, todo un tema de “bluff” más que de cancha, pero bueno, trabajar en serio en videos, rivales, pluma roja, tinta azul, charlas, estrategias de verdad, parecería que se viene lo diferente, lo distinto. Aunado a que en la anterior gira su futbol trajo buenos comentarios en especial tras enfrentar a Bélgica, algunos de los analistas locales, otros de los internacionales y hasta metió en conflicto a De Bruyne (jugador de Bélgica) con su entrenador al decir que México los había exhibido.

Más armas para Osorio, donde por resultados nadie lo quita, por funcionamiento competirán, pero hoy tiene a la Selección mexicana donde debe y tiene qué estar.

La lista, amigos y enemigos

Le viene la etapa complicada de muchos, llamadas por celular, mensajes de feliz Navidad y próspero año nuevo, las salidas a comer, la copita, el vino, el “traigo este humilde obsequio”, etc.

Con el fin de armar una lista competitiva, y no hablo de que te permita pasar la siguiente ronda, la que te dicte el camino para un “Mundial diferente” con estructura de futbol, con cierres de partido, que es donde sus antecesores se han equivocado y errado. Ese partido o minutos cambia el curso de muchas personas. Para ello Osorio debe de usar todos sus apuntes y no errar en la elección de la plantilla. Esa es la clave para comenzar con buen pie, no quedarse cortos y no llevar a lo mejor sino a lo que se necesita. Lo que te hace fuerte lo que lidere hacer ganar. Dura labor para todo el equipo el elegir, separar y marginar, pero para eso llegó, no para hablar y presumir el pasado, sino la elaboración del futuro.

Detalles internos

Detalles han hecho que 2017 sea un buen año. Aunque es excelente en lo que ha logrado a lo interno. Un grupo participativo y fuerte que lo respeta y le cree. Lo apoya y por momentos lo defiende. Esa labor es la que no gana partidos con sistema de juego que a pocos le importan y muchos opinan. Aquí no necesitas un 4-3-3 o 4-4-2 para echarte al hombro las palmadas de los “europeos” y nacionales, es convencimiento y honestidad y como un día como muchos nos confesó Juan Carlos Osorio: “podrán venir muchos técnicos, malos, buenos o espectaculares, pero ninguno como este pobre pendejo de Santa Marta, Colombia”...