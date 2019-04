Open Vallarta confirma muy buenos jugadores

Desde la semana pasada fueron confirmados los jugadores que participarán en la segunda edición del Open Vallarta, y en esta ocasión, después que se le otorgó el premio a uno de los tres mejores Challenger del mundo, era obvio que muy buenos jugadores elegirán venir a esta edición.

No sólo por el premio que se le dio, sino también por la bolsa de dinero que se va a otorgar, que subió de 75 mil a 135 mil dólares, sin duda es un gran atractivo para los competidores, en la parte económica, pero también en la puntuación que se les otorgará.

Pero la actividad no termina en la semana del Open Vallarta, sino todo lo contrario, la Semana de Pascua, del 22 al 27 de abril, se jugará en esas mismas canchas el master universitario de la CONADEIP, este torneo vestirá al evento profesional con una gran actividad en las canchas y un excelente espectáculo tenístico, y además en una semana donde será vacacional , y permitirá que la gente presencie el evento desde las ocho de la mañana , y después en la tarde desde las 17:00 horas, conociendo al público de Vallarta seguro llenarán las gradas.

En este torneo se estará otorgando un wild card al jugador que quede número uno del ranking nacional del CNTU, y en esta ocasión hay cuatros hombres que tienen oportunidad de lograrlo

En este torneo se estará otorgando un wild card al jugador que quede número uno del ranking nacional del CNTU, y en esta ocasión hay cuatros jugadores hombres que tienen oportunidad de lograrlo, todo dependerá de quien gane este torneo para que quede de uno.

Los jugadores con oportunidad son: 1. Kevin Carpenter, Ibero; 2. Iñaki Espíndola, TEC MTY MTY; 3. Mauricio Rivera, UP; 4. Rogelio Siller, UAMN, y con algo de posibilidad, dependiendo de resultados, 5. Óscar Sánchez, UP, y 6. Luis Pineda, UP. Van a estar muy reñidos los partidos, buscando ese excelente premio.

En el caso de las jugadoras, como no hay de profesionales, se les dará unos días de vacaciones en el hotel cede y para ver el Open Vallarta.

Hay que aplaudir al promotor y presidente del Open Vallarta, que por medio de estos eventos y wild card, motiva a los universitarios a trabajar más duro para aprovechar estas oportunidades, me refiero a Javier Romero.

El Open Vallarta se jugará del 29 de abril al 5 de mayo, y se espera que las gradas estén llenas de aficionados, y esto por los resultados que tuvieron el año pasado, los boletos son muy baratos, desde 100 pesos en adelante.

Los jugadores que vendrán están ubicados entre los primeros 99 del mundo, como es el caso de Alexander Bublik, de Kazajistán; Adrián Menéndez, de España (139); Dustin Brown, de Alemania (167); Sebastian Ofner, de Austria (168); Mirza Basic, de Bosnia (174); Roberto Quiroz, de Ecuador (179); James Ward, de Gran Bretaña (184), Young Donald, de EU; de México nos representarán el jugador que es nacido en Puerto Vallarta, Gerardo López, con el ranking 551, éste es un jugador muy querido y se espera mucho de él, terminó su carrera universitaria hace un año y desde ahí se dedicado a entrenar y jugar para mejorar su ranking. También estará con wild card Manuel Sánchez con ranking 508 y número uno del país.

Una excelente oportunidad para la gente que va a seguir paseando por el Puerto, y para los que visiten de otros países, para ver un gran espectáculo.

Una vez más el deporte turístico está dando muy buenos dividendos, tanto en lo deportivo como en lo económico, muy bien por los promotores, que buscan el benéfico en todo estos aspectos.