Olivia Pichardo se abre paso en el béisbol y en la historia del deporte rey

En noviembre del año pasado, Olivia Pichardo recibió una de las mejores noticias de su vida. Tras semanas de prácticas y pruebas, finalmente transformó su sueño en realidad al convertirse en la primera mujer en destacar en la División 1 del béisbol universitario.

"Olivia, gracias por unirte a nosotros para [la temporada de] otoño y oficialmente para la primavera", le anunció el entrenador del equipo de béisbol de la Universidad de Brown, Grant Achilles, reportó la prensa.

Para la estudiante de 18 años de origen dominicano, la noticia ha sido más que un merecido premio a su arduo trabajo que empezó cuando se incorporó a la liga infantil de su natal Queens, NY.

"Siempre me he puesto una meta para desempeñarme a cierto nivel en cada juego", expresó la atleta. "A lo largo de mi vida, he tenido grandes expectativas".

Sin embargo, al inicio de su carrera el béisbol solo era una excusa para pasar tiempo con su padre, quien se convertía en entrenador voluntario de todos sus equipos.

"Creció jugando béisbol en la República Dominicana. Me ayudó a desarrollar ese amor por el juego más que habilidades técnicas, porque a esa edad, se trata de divertirse", expresó Olivia.

Gracias a ese amor, la joven ignoró la inseguridad que sintió al empezar la adolescencia, por ser una niña dentro de un deporte dominado por el sexo masculino. Su constante participación en campamentos del deporte patrocinados por organizaciones como la MBL y USA Baseball, la ayudaron a superar ese obstáculo.

Pichardo, una jardinera y lanzadora que ha jugado béisbol desde que tenía 5 años, brilló en escenarios desde las Pequeñas Ligas hasta el béisbol PONY, la Serie Trailblazer de la MLB y hasta una temporada con la Selección Nacional Femenina de Béisbol de EE. UU. en 2022. Pero cuando se anunció que había logrado un puesto en los Brown Bears como atleta sin beca, el interés se multiplicó.

Medios de comunicación refieren que durante meses, se le preguntó al entrenador en jefe de béisbol de la Universidad de Brown, Grant Achilles, cuándo Olivia Pichardo podría salir al campo y convertirse en la primera mujer en jugar en la División I. Los medios nacionales asistieron a todos los juegos con la esperanza de echar un vistazo a la historia, una cantidad inusual de atención para un equipo de béisbol típicamente cubierto por el periódico estudiantil.

Hoy por hoy, Olivia brilla a lo grande como parte de los Osos de la prestigiosa universidad de Rhode Island.

El 18 de marzo, Pichardo bateó como emergente en la parte baja de la novena entrada de una derrota de Brown por 10-1 ante los Bulldogs de la Universidad de Bryant en Providence, Rhode Island. En una recta en el primer lanzamiento del derecho de Bryant, M.T. Morrissey, Pichardo falló con un roletazo brusco a primera base. El turno al bate sería su única aparición en su temporada de primer año. El momento fue ciertamente histórico, pero el único turno al bate también alimentó a los críticos de Pichardo, quienes cuestionaron si su incorporación al equipo equivalía a un truco publicitario.

"El desafío era poder mantener la concentración y ser fiel con algo del ruido exterior y las distracciones y apoyarse mutuamente en todo momento", dijo Achilles que le dijo a Pichardo y a sus compañeros de equipo antes de la aparición de Olivia.

La joven ha estado ahogando críticas como esas durante toda su vida: "Chirridos al azar de padres o jugadores en las gradas o cosas que me han dicho que la gente ha dicho sobre mí", dijo en una entrevista antes de la temporada.

"Siento que ya tuve mi crisis de la mediana edad a través del béisbol", dijo Pichardo. "No es un juego como el básquetbol en el que puedes corregir un error anotando otra canasta. Debes esperar tu turno para tener la oportunidad de redimirte, mantener una memoria a corto plazo, dejar atrás las cosas y tratar de que no esté en el fondo de tu mente".

Olivia Pichardo de los Brown Bears es una de apenas 24 mujeres en jamás haber jugado béisbol a nivel universitario, pero en marzo de 2023 se convirtió en la primera en la historia en jugar un partido de béisbol en la División I.

