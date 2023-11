Ojalá Benjamín Gil sea el mánager que Charros necesita

Tras el cese de Gil Velázquez, ocurrido la semana pasada debido a los malos resultados que entregó al frente de Charros de Jalisco en lo que fue la primera vuelta del calendario ordinario de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), el máximo circuito beisbolero profesional que se disputa en otoño-invierno, la directiva de los caporales albiazules se decantó por un hombre de relevo al timón, que de acuerdo con su trayectoria y credenciales debiera vérsele como una garantía para sacar al equipo jalisciense del sótano del standing, y me refiero al siempre polémico Benjamín Gil, quien fue anunciado para debutar hoy en la caseta de Charros como nuevo mánager.

Así las cosas, Charros recibe a su nuevo técnico en circunstancias de emergencia, siendo que culminó la primera vuelta de esta temporada 2023-2024 en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con foja de 13 victorias por 22 derrotas, apenas superando a Sultanes de Monterrey, que finalizó como el peor conjunto del circuito.

Lo preocupante es que el arranque de la segunda mitad no ha sido mejor para el escuadrón albiazul, toda vez que acumula dos barridas de manera consecutiva; la primera durante la serie celebrada del 21 al 23 de noviembre frente a Venados de Mazatlán con pizarras finales de 3-1, 11-5 y 4-3; y la otra ante Yaquis de Ciudad Obregón disputada del 24 al 26 del presente en territorio yaqui con marcadores de 2-3, 0-3 y 3-10.

Charros de Jalisco regresa esta noche a su casa de la colonia Tepeyac en Zapopan, el Estadio Panamericano, para hacer los honores a Mayos de Navojoa, quienes también llegan precedidos de una dolorosa derrota frente a Venados de Mazatlán y seguramente no venderán barata su derrota.

Se dice que equipo que estrena mánager gana y ojalá así sea por el bien de la afición que sigue de manera incondicional al conjunto.

En tanto, Benjamín Gil tiene frente a sí una inmejorable oportunidad para demostrar su capacidad en este nuevo reto que le debe significar llegar a un equipo con la jerarquía y prosapia de los Charros y esperemos sea el comienzo de una larga historia de éxitos para bien del béisbol jalisciense y del propio mánager de quien ya sabemos, ha manejado a los mejores equipos del béisbol nacional, a la Selección Mexicana y más recientemente a los Angelinos de Anaheim.

Pero también sabemos que nadie tiene una varita mágica y ojalá con trabajo y el esfuerzo de los beisbolistas se logre enderezar el rumbo porque como lo he venido señalando, la clasificación está en riesgo.

En otro tema, hay que decir que desde hace algún tiempo se dejó de ver en el line up de Charros al sinaloense Amadeo Zazueta, y aunque la organización jalisciense no ha generado información respecto a esta notable ausencia, hay quienes aseguran de manera extraoficial que el destacado infielder y potente toletero ha adelantado su retiro que tenía anunciado para el final de la presente temporada. De ser así, me parece que es de esperar en algún momento se anuncie una despedida como se merece a quien fuere un baluarte para la institución, ídolo de la afición por muchos años, y un referente en la época moderna de Charros, siendo parte fundamental en los dos títulos de Liga conseguidos en 2019 y 2022.