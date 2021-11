“Nuevos éxitos para Jalisco”

Esta semana estoy muy contento porque, por lo general, cuando se me pide narrar éxitos de paisanos, termino describiendo literatos y es que, por mencionar tan sólo a tres, Rulfo, Arreola y Yáñez, tienen la grandeza necesaria para mucho rato. Otro jalisciense de presumir era José Luis Martínez, quien me distinguió con su amistad y que una vez en las Nueve esquinas, donde le gustaba hacer presencia frente a la birria, me contó, sin darme más detalles, que la misma maestra que lo enseñó a él, fue también maestra de Rulfo, Arreola y Alatorre. Se acaba de publicar un libro sobre la maravillosa biblioteca de don José Luis, que muchos juzgan como la más completa que ha habido por estas tierras. Y dejo constancia de esa plática, desconociendo en qué condiciones operó dicha maestra ante tantos talentos. Profesora que por cierto no sé ni su nombre ni su condición, pero no me parece extraño, tomando en cuenta que en aquel tiempo las maestras desarrollaban su labor en muchísimos escenarios y que me gustaría, si alguien más tiene ese dato, me lo proporcionara, aunque no dudo de su veracidad, viniendo de quien venía esa plática.

Otro jalisciense de lujo que tuvo que irse a extranjía para hacer valer su genio, fue Del Toro, quien sigue asombrando a Hollywood con su talento.

Pero en esta ocasión quiero narrar éxitos de gente que por lo general no sigo en sus vidas, pero que hace pocos fines de semana llamaron la atención con sus talentos. El primero al que quiero referirme es el campeón mundial de boxeo, Saúl “El canelo” Álvarez, quien acaba de derrotar por enésima vez a otro campeón. Y se trata de un boxeador serio, que no anda en pachangas y que utiliza sus cualidades para su profesión, entendiendo que si bien es de esta vecindad, su carrera la desarrolla fundamentalmente en Las Vegas, que si el éxito se mide en plata, sin duda que éste es el más exitoso con mucho, valiendo lo que pesa en oro: creo que este cuate vive en gringolandoia pero no pierde del todo la relación con la tierra. Y siendo el boxeo uno de las actividades deportivas más populares, éste es un tapatío de lujo.

Otro que lució hace algunas semanas fue Carlos Ortiz, quien quedó en segundo lugar en el Torneo de Mayacoba y este golfista es uno de los lujos mejicanos, y siendo tapatío y luciendo como tal hay que presumirlo, de todos creo que éste es el que más podemos presumir como valor local, porque sigue viviendo aquí.

Otro tapatío que desarrolla su actividad en todo el mundo y se trata de otro deporte con menos popularidad que el box, es Checo Pérez, quien en las últimas semanas ha estado luciendo entre los primeros lugares del automovilismo de alta velocidad y que, para nuestra fortuna, nos lo tiene sumamente presente su papá, orgulloso -como todo padre- de las glorias de los hijos, quien nos recuerda la grandeza de su criatura.

