No es un nuevo orden mundial en el boxeo, la irrupción de TKO Group, la empresa matriz de WWE y UFC con la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, promocionarán boxeo profesional. "No, es simplemente una nueva empresa promotora que está llegando con un anuncio de empezar operaciones el próximo año y con un poder económico bastante importante, por lo tanto esperamos que sea algo muy bueno para el boxeo", dijo Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

—¿Beneficia al boxeo la empresa TKO y su alianza con la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita?

—Debe de traer beneficios, es lo que esperamos.

—Son un par de promotores más en el boxeo, tienen capacidad económica, pero no querrán perder dinero...

—Pues nadie quiere perder dinero, si están entrando a un negocio, obviamente la intención es generar dinero para sus empresas

—Para que haya boxeo debe haber promotores...

—Correcto.

—¿Considera que TKO y la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita conocen la estructura de la pirámide que representa el boxeo profesional, por ejemplo a partir de las clasificaciones mundiales?

—No le puedo contestar nada porque no anunciaron ningún tipo de plan ni de acción, simplemente dijeron que van a empezar en 2026, y a mi no me gusta hablar en suposiciones, o en especulaciones.

—En agosto de 2011, le comentamos a José Sulaimán, que la AIBA (Asociación Internacional de Boxeo Amateur) incursionaría en el boxeo profesional, anuncio que había hecho su presidente, el doctor Ching-Kuo Wu. Al respecto opinó don José: "(Ching-Kuo Wu) me traicionó y me usó el presidente de la AIBA, es lo único que le puedo decir. Mire, la Carabina de Ambrosio y la AIBA Professional Boxing (APB) es lo mismo, no tienen experiencia, ni saben en lo que se van a meter. Bueno… ya le dije todo” ¿Con la experiencia del CMB, y las palabras de José Sulaimán, podríamos adelantar que TKO y la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, no saben en lo que se van a meter?

—No, es muy diferente, la AIBA era una federación de boxeo amateur, y aquí se está hablando de empresas promotoras de boxeo que ya tienen experiencia en lucha libre y artes marciales mixtas... Y por ahí estaré atisbando.