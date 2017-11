No son los partidos políticos, no son los gobernantes, ni somos los ciudadanos los culpables de la degradación social; los culpables de la desigualdad que genera pobreza, los culpables del aumento en la delincuencia; los culpables del narcotráfico. Es la degradación moral de toda la sociedad en su conjunto la que genera estas calamidades; por eso, lo que necesitamos son nuevas soluciones. No ha evolucionado la sociedad en tal forma que resuelva los problemas, no está generando líderes que nos conduzcan. La mayoría de los principios bajo los que estaba organizada la sociedad desde hace cinco décadas son obsoletos. Nuevos fenómenos están surgiendo y no estamos preparados para enfrentarlos, la innovación y el progreso tecnológico están demasiado ocupados en sus respectivas áreas por lo que no generan soluciones al cambio climático, a la basura que se acumula en los mares, a la migración masiva, al terrorismo, al tráfico de drogas, al incremento en la delincuencia, a la corrupción. La capacidad para lidiar con estos problemas es nula y a México nos tocan de pasada todas esas calamidades.

Estamos en un periodo preelectoral en México, ya se vislumbran algunos candidatos en sustitución de los actuales gobernantes. ¿Vemos en esos candidatos la capacidad para afrontar estos problemas o nos vamos a equivocar y a elegir a quienes los agraven en vez de solucionarlos?

Entre todos los candidatos que se están postulando y los que probablemente se registren, no hay uno solo que nos ofrezca una visión hacia el futuro para combatir los males que nos aquejan. Tenemos ausencia de líderes capaces.

Todo está cambiando, la evolución de la tecnología arrastra al entorno y está haciendo que todo cambie a velocidades inauditas. Todo lo que hoy conocemos mañana no existirá. Estamos tomando decisiones sobre el hoy, y mañana ya no existirán. Necesitamos genios como Leonardo da Vinci que pronosticó el avión, el helicóptero y el submarino 400 años antes de su existencia. Necesitamos un Julio Verne que nos lleve a viajar al centro de la tierra, necesitamos un George Orwell que pronosticó 40 años antes el futuro en 1984.

Los votantes no son estúpidos, no votarán en contra del PAN, PRI o PRD, lo harán en contra de los políticos; los partidos tienen que cambiar su forma de pensar, tienen que buscar a aquel candidato que proponga nuevas soluciones para viejos problemas, no el que tenga más apoyo, no el que señale con el dedo del gran elector, no el que tenga más carisma, no el que nos envuelva con su verborrea, sino al que tenga nuevas soluciones; soluciones basadas en estudios serios realizados por universidades o instituciones de estudios económicos y sociales; no al que utilice simbolismo religioso; no al que nos engañe con corazonadas o frases hechas que suenan bonito y ofrezca acabar con los problemas que nos aquejan con la sola voluntad de hacerlo.

Lo que gastamos en subsidiar a los partidos políticos debemos encauzarlos a orientar a la población para educarla y enseñarle a distinguir los discursos populistas de las propuestas serias y técnicamente fundadas. Necesitamos que todas las estructuras políticas que solo sirven para pintar de democracia nuestro sistema político, reencaucen sus programas para fomentar la cultura social y política de la población para encontrar nuevas soluciones a nuestros viejos problemas.