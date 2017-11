Nuestra semana de libros

Mañana, sábado 25 de noviembre, arranca la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No hay evento en este mundo que sea monedita de oro (hay gente a la que le revientan el Mundial de futbol, por ejemplo, o los Juegos Olímpicos), pero la FIL, en general, es bien vista en nuestra ciudad. No sólo por los lectores ávidos o los taxistas que, año con año, componen sus finanzas a fuerza de pasear fuereños a precio de limusinas, sino incluso por ese inmenso porcentaje de la población local que el resto del tiempo no pisa una librería ni de broma y mucho menos hace acto de presencia en una mesa literaria o, cuando menos, libresca (que no es, por cierto, la misma cosa). Si durante 51 semanas al año Guadalajara es solamente “la Atenas de por aquí”, por citar a Ibargüengoitia, y no la capital de la cultura que algunos se figuran que es, la semana de la FIL, de pronto, se transforma y se llena de figurones, periodistas y multitudes repentinamente interesadas en los libros. Esto puede encerrar todas las paradojas que se quiera pero es innegable. Sin la FIL, la cultura en Guadalajara sería mucho más pálida.

El programa de la feria siempre tiene de dónde elegir y hay que conocer a muy pocos escritores vivos (o, de plano, pensar que si no traen a nuestro único ídolo, nada vale la pena) para decepcionarse. Este año hay platos fuertes de la talla de Emmanuel Carrère (que recibió el premio de la feria de este 2017), Paul Auster, Muriel Barbery, Sergio Ramírez (el flamante Premio Cervantes), Azar Nafisi o Mircea Cartarescu, así como otros que, además de dar relumbre, llenan auditorios y convocan largas filas de lectores en busca de fotos y autógrafos: Elena Poniatowska, Fernando del Paso, Rosa Montero, Almudena Grandes, Lydia Cacho, Juan Villoro, Fernando Savater… Y, claro, también un enorme contingente de contemporáneos en lengua castellana a los que vale la pena seguir: Nona Fernández (premio Sor Juana de este año), Margo Glantz, Cristina Rivera Garza, Renato Cisneros, Álvaro Bisama, Marina Colasanti, Carmen Boullosa, Mariana Torres, Héctor Abad, Fernanda Melchor, Antonio García Ángel, Mario Bellatin, Ana García Bergua, Juan Cárdenas, Mayra Santos-Febres, Veronica Gerber, Sergio del Molino, Federico Falco, Julián Herbert, Alberto Manguel, Emiliano Monge, Sergio Olguín, Evelio Rosero, Carlos Velázquez y muchos, muchos más.

El invitado es honor es Madrid, que tiene un programa bastante nutrido, con autores como Vicente Molina Foix, Ray Loriga (que este año ganó el Alfaguara), Manuel Vicent, Andrés Barba (ganador del Herralde 2017), Soledas Puértolas, Carlos Pardo o Marta Sanz. Y, claro, si a usted no es que le interese la literatura pero quiere asistir a alguna mesa, pues tiene opciones como la presentación del libro del ufólogo Jaime Maussan o, ya en serio y por dar un par de ejemplos, a los del periodista Jon Lee Anderson, o a un libro sobre migración publicado por el padre Alejandro Solalinde y la académica Ana Luz Minera. Total, alternativas hay. Que pase usted una feliz semana de libros.