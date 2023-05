Nos estamos aislando y perjudicando

El martes al mediodía recibí un mensaje vía WhatsApp que llevaba como título ‘Excelente video! Se los recomiendo’. En las primeras cinco imágenes se puede ver una jovencita drogándose; en la siguiente a tres personas en una banca de un jardín atendiendo cada quien su celular; en otra dos jóvenes sentados en una mesa fracturada -dividida- inmersos en sus aparatos; en otra mesa un joven atendiendo su teléfono y su pareja extrañada de verse ignorada, y en la quinta, marido y esposa en una cama, acostados en los extremos con su receptor en mano, mientras que en medio se aprecia a su hijo aburrido y desatendido. No habían pasado 30 minutos, cuando en las últimas noticias en los sitios de los principales periódicos y cadenas de televisión de noticias aparece un titular ‘Cirujano General -Doctor Vivek Murthy de Estados Unidos- advirtió que las redes sociales pueden dañar la salud mental de niños y adolescentes.’ Y en el resumen, se insta a las familias a establecer límites y a los gobiernos se le invita a legislar estándares más estrictos para su uso (The New York Times).

En el reporte de advertencia y recomendaciones de 19 páginas que dio a conocer el Cirujano General, señala que los efectos de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes no se comprenden completamente y que las redes sociales pueden ser beneficiosa para algunos usuarios, pero “hay amplios indicadores de que las redes sociales también pueden tener un riesgo profundo de dañar la salud mental y el bienestar de los niños y adolescentes”, además de ayudar a la desocialización que ya es un problema mundial.

Y por supuesto, la primera recomendación que se hace es conversar y negociar con los niños y adolescentes para que las comidas y reuniones de familia estén libres de dispositivos para ayudar a construir lazos sociales y promover la conversación. Se agrega que no se trata de eliminar las redes sociales o el acceso a los sitios de internet que ya forman parte de nuestro universo y entorno, sino establecer un plan para establecer expectativas y prioridades para el uso de las redes sociales, incluidos los límites en torno al contenido y mantener la información personal privada. Dice el Cirujano General en el reporte que los jóvenes “están en una fase diferente de su desarrollo y en una fase crítica del desarrollo de su cerebro”.

Y precisamente hablando de legislación sobre redes sociales, aunque con diferente objetivo, el miércoles de la semana pasada el estado de Montana se convirtió en la primera entidad en prohibir el uso de TikTok, cuando se aprobó una norma para evitar las descargas de la aplicación de videos, considerada por Washington un riesgo de seguridad que puede poner información privada de millones de personas en manos del gobierno chino.

Ya sea por cuestiones de daño a la salud mental de los niños y jóvenes o por cuestiones de seguridad, urge poner atención al uso desmedido en sociedad de los celulares y sus redes sociales -y esto nos incluye a todos-, porque estos dispositivos que vinieron a revolucionar al mundo, son de mucha utilidad, pero nos están aislando de la sociedad, perjudicandonos y convirtiéndonos en entes metidos en nuestro propio mundo. ¿Usted, qué opina?

