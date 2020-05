Tras dos meses de cuarentena obligada por las medidas sanitarias para evitar lo más posible la expansión de la pandemia de coronavirus, millones de personas en todo el mundo esperan el levantamiento del confinamiento para supuestamente regresar a la “normalidad” que se tenía antes de la llegada del COVID-19.



Pero debemos olvidarnos de ello: no habrá, al menos en mucho tiempo, una “normalidad” parecida a antes del coronavirus, lo que tendremos es una nueva “normalidad” pos-COVID-19 que por nuestro bienestar físico y emocional, debemos ir asimilando.



Así lo muestran las medidas que han ido tomando los países que controlaron, por ahora, los contagios y levantaron algunas medidas de restricción de ciertas actividades, especialmente reapertura de negocios y vuelta al uso de espacios públicos.



Pero ningún país ha levantado todas las medidas. Por ejemplo, el regreso a clases ya no será como antes. Seguramente más de algún lector de esta columna vio una noticia del regreso de los estudiantes chinos a sus escuelas. Todos los niños llevaban cubrebocas, pero además la careta de plástico que cubre toda la cara. El uso de estos instrumentos será parte del paisaje de nuestra vida cotidiana para los próximos años. Al igual que el gel antibaceterial al entrar a escuelas o comercios. La portación de cubrebocas será casi generalizada en todos los países para el uso del transporte público. En Alemania y Dinamarca se permitió el regreso a clases pero en grupos reducidos de quince personas y con mesabancos a dos metros de distancia.



En España se anuncia levantamiento de medidas de confinamiento para más de la mitad de la población, pero lo hacen con cautela. A los negocios se puede entrar apenas en pequeños grupos y guardando distancia de dos metros cada usuario.



Las reuniones sociales están permitidas apenas para diez personas y con dos metros de distancia. Se permite el uso de bares en terrazas abiertas pero con la misma exigencia de dos metros de distancia.



Una medida importante para el uso del espacio público (parques o espacios públicos) es la imposición de “franjas horarias” para pasear, caminar o hacer deporte. De 6:00 a 10:00 horas se permite la salida de mayores de 14 años hasta 70 años. Después sigue una “franja horaria” para personas mayores y menores de edad. Otras medidas para la “fase 1” de desescalada, así la llaman en España, es la autorización para apertura de tianguis pero con distanciamiento y 25 por ciento de los puestos habituales; no se abren centros comerciales; se permite apertura de hoteles sin usar zonas comunes; velatorios con 15 personas en espacios abiertos y 10 en espacios cerrados, y 15 asistentes para enterramientos. Se abren iglesias pero solo con 30 por ciento de su capacidad y gimnasios al aire libre y actividades que no implican contacto físico.



A pesar del levantamiento de algunas de las medidas, en ningún país se habla por ahora del regreso todavía de las grandes actividades recreativas (conciertos, cines, etc.), deportivas o turísticas. Todas siguen bajo cuarentena.



Como se aprecia, no habrá “normalidad” previa al virus, lo que habrá es una “normalidad” pos-COVID-19. La nueva norma que se pretende imponer es el “distanciamiento social”. Debemos cuestionar, sin poner en riesgo la salud, esta nueva normalidad que nos separa y confina la protesta social.



Pero junto a esta “normalidad” de medidas de distanciamiento social, reuniones con pocos familiares o conocidos y obligación de dispositivos sanitarios de uso cotidiano, también debemos reflexionar sobre la sociedad de producción, consumo y relaciones de dominación que crearon el caldo de cultivo para el surgimiento de enfermedades como esta pandemia que tiene confinada a la población que se lo puede permitir, en tanto que obliga a otras a seguir trabajando, exponiéndose, para que el confinamiento sea posible.