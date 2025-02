No traicionar a las familias

Esta semana puede ser clave para la relación de las familias y colectivos organizados que están buscando a los más de 16 mil desaparecidos que hay en Jalisco y el Gobierno que encabeza Pablo Lemus Navarro. Se espera que se designen a los titulares de dos dependencias claves para la atención de la crisis por desaparición de personas que hay en la entidad: los titulares del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y de la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

El domingo pasado la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado, Cynthia Cantero Pacheco, anunció que a lo largo de esta semana el Ejecutivo local revisará y entrevistará a los candidatos inscritos para alcanzar estos puestos y que se decidirá quién quedará al frente en un encuentro que los representantes de los colectivos y las familias tendrán con el propio gobernador Pablo Lemus y los secretarios del gabinete que atienden el problema de la desaparición de personas.

La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana aseguró que este proceso se llevará a cabo con los “más altos estándares de transparencia”, y se comprometió a tomar en cuenta a las familiares y colectivos que buscan a personas desaparecidas. No sólo deben hacerlo, están obligados en el Gobierno a terminar este proceso con el consenso de las familias. No deben y no pueden volver a fallarles.

A pesar de los distintos problemas que enfrenta la sociedad de Jalisco, la crisis por desaparición de personas es con mucho el principal problema social y político que aqueja al Estado. No puede haber paz, seguridad, justicia o pregonar que se vive en un Estado de Derecho cuando cada día desaparecen, en promedio, 4.4 personas al día, que se van acumulando a la cifra oficial de 15 mil 368 personas desaparecidas.

En todo el país hasta al día de ayer se reportaban oficialmente, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 122 mil 491 casos en todo el país, de las cuales 12.5% corresponde a casos reportados en este Estado. Las cifras confirman que Jalisco sigue siendo el epicentro de las desapariciones en el país.

Desde que asumió el cargo como gobernador, Pablo Lemus ofreció un trato distinto a las familias y colectivos de desaparecidos, al que les dio el anterior Gobierno encabezado por Enrique Alfaro Ramírez. Las familias y los colectivos de desaparecidos terminaron decepcionados y traicionados por Alfaro, pues fue un Gobierno que encubrió el problema, que rasuró las cifras, que subestimaba la crisis o la encubría como los casos ocurridos en la Nueva Central Camionera, y que terminó dando la espalda a las familias y a colectivos al negarse a recibirlos y atender de frente sus demandas y exigencias.

Pablo Lemus se comprometió a cambiar esta política de encubrimiento de esta crisis y prometió que atendería de manera directa a las familias y colectivos. Hasta ahora las organizaciones que buscan a sus desaparecidos han sido recibidas y tomadas en cuenta. Veremos si este compromiso y disposición a caminar con las familias es tomado en cuenta a la hora de decidir quién se queda al frente tanto del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses como de la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Son dependencias clave para atender a las familias. En Ciencias Forenses es necesario, además de tomar en cuenta a las familias para decidir a su nuevo director, comprometerse a aumentar los recursos financieros y humanos para abatir la grave crisis forense que deriva de las elevadas cifras de desaparecidos que hay en Jalisco.

Veremos si en la reunión del próximo lunes que el gobernador Pablo Lemus tenga con los colectivos y familias se mantiene su promesa de tomarlos en cuenta y decidir junto con ellos. No pueden ni deben ser ignorados al momento de tomar decisiones y mucho menos debe traicionarlos, como lo hizo el anterior Gobierno.